François Pirette lance une mise en garde sur les faux comptes Facebook

L’humoriste montois met en garde contre les fausses pages Facebook à son nom, derrière lesquelles se cachent parfois des arnaques.

Les fausses pages Facebook au nom de célébrités ne sont pas une nouveauté: chaque personnalité a ses faux comptes auxquelles souscrivent naïvement bon nombre d’internautes peu attentifs. Ce phénomène, «je m’en étais amusé: après tout si certains ou certaines trouvent plaisir à s’imaginer être moi, c’est peut-être flatteur, même si c’est peut-être parfois inquiétant», plaisante l’humoriste François Pirette dans une vidéo postée aujourd’hui sur sa page officielle.

Mais rapidement, François Pirette se fait plus sérieux: alerté par sa famille et des amis, il a récemment découvert qu’une de ses fausses pages était une arnaque déguisée. «Sur cette page, on vous propose de vous inscrire pour gagner je ne sais quoi et surtout pour vous demander d’aller faire un tour sur ce site et là j’y propose des cadeaux contre payement. Et ça, c’est très grave.»

Plainte sera déposée, «mais vous comprendrez qu’en ces temps compliqués les autorités aient d’autres choses à faire que d’aller mettre leur nez dans les entrailles d’internet pour savoir d’où vient ce compte. Faites donc très attention!»

Et de rappeler que le seul compte valable, c’est celui intitulé «François Pirette [en vrai]».