DIRECT VIDÉO | Suivez l’installation du nouveau conseil communal de Neufchâteau

Le conseil communal de Neufchâteau doit être installé ce mercredi 6 mai à l’hôtel de ville. Cela se passera sans public. Mais c’est diffusé en exclusivité sur L’Avenir à partir de 19h.

C’est ce mercredi 6 mai que les élus issus du scrutin de juin dernier seront installés lors de la séance du conseil communal prévue à 19 heures à l’hôtel de ville et pas dans une salle plus vaste. Cela signifie que le public ne sera pas admis lors de cette séance d’installation et pour cause, puisqu’il faudra respecter la distanciation sociale entre les élus, et que donc il faudra bien utiliser toute la salle.

Seule la presse, en nombre limité, est admise. Et notre site web diffuse la séance en direct vidéo via la page Facebook de L’Avenir du Luxembourg.

Après une communication relative à la validation des élections du 16 juin dernier par le gouverneur Schmitz, on va assister à:

- la prestation de serment des élus,; à la prise d’acte des désistements;

- l’examen des conditions d’éligibilité et de compatibilité des suppléants;

- la fixation du tableau des préséances; à la prise d’acte des groupes politiques;

- la validation de l’organisation des séances du conseil communal dans un autre lieu que l’hôtel de ville, à savoir à l’Espace 29;

- l’adoption du pacte de majorité;

- la prestation de serment des bourgmestre et échevins et à la désignation du président de l’assemblée.