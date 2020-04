Les systèmes de climatisation jouent-ils un rôle dans la transmission du coronavirus?

Une étude chinoise a pointé du doigt le rôle d’un système de ventilation dans la contamination de plusieurs clients d’un restaurant. On fait le point sur cette question qui suscite le débat au sein de la communauté scientifique.

À l’approche de l’été et d’une sortie progressive du confinement, la question se pose de savoir si les climatiseurs et autres systèmes de ventilation jouent un rôle dans la propagation du coronavirus. Bien que la transmission aérienne du virus reste un sujet flou, plusieurs études publiées ces derniers jours rendent cette interrogation pertinente.

D’un côté, une étude chinoise, réalisée dans deux hôpitaux de Wuhan et publiée dans la revue scientifique Nature, se base sur la concentration non-nulle du virus dans l’air pour avancer l’hypothèse que le virus peut se propager par voie aérienne. Bien que non publiée, une autre étude réalisée par des chercheurs américains a, elle, mis en évidence la présence de traces virales sur des échantillons d’air et sur des pales de ventilateur.

Si ces deux études appellent à prendre des précautions vis-à-vis des contaminations sans contact ou à grande distance, elles ne remettent pas en cause le rôle potentiel des systèmes de ventilation sur la propagation du virus.

L’air conditionné à l’origine de plusieurs cas dans un restaurant?

A contrario, une étude préliminaire mise en ligne par la revue Emerging infectious diseases a fait grand bruit la semaine dernière. Selon celle-ci, le système d’aération d’un restaurant chinois aurait joué un rôle clé dans la transmission du cornavirus à plusieurs clients.

Après un repas dans un établissement de Canton, une Chinoise de 63 ans a développé le coronavirus. Quinze jours plus tard, ce sont au total neuf autres clients du restaurant, pourtant éloignées de la malade, qui se sont retrouvés infectés. Pour les chercheurs, la seule explication possible serait le système d’aération.

Very interesting observational piece in @CDC_EIDjournal; a #covid19 outbreak from a restaurant; index case (first patient) was not symptomatic at the time; the infection pattern overlapped with the ventilation pattern of the air conditioning. https://t.co/5WdCJvobJ7 pic.twitter.com/C45RtmCJHD — Abraar Karan, MD MPH DTM&H (@AbraarKaran) April 19, 2020

Toutefois, plusieurs voix se sont élevées pour discuter de la pertinence de cette étude de cas, notamment le spécialiste en hygiène hospitalière Jean-Christophe Lucet, qui s’est montré assez critique. «Sur le schéma, on voit qu’il y a moins d’un mètre entre le malade de la table A et les clients de la table B, or, les gouttelettes vont jusqu’à 1,50 m. Cela ne colle pas», explique-t-il à Franceinfo, tout en insistant sur le fait que la transmission aérienne d’un virus n’avait encore jamais été prouvée scientifiquement.

Il n’a pas été montré que les systèmes d’air conditionné présentaient un danger particulier. Les charges virales sont probablement insuffisantes.

Même topo pour l’infectiologue français Daniel Camus, qui invite à la prudence et rappelle que l’hypothèse doit encore être vérifiée par la communauté scientifique. «Pour le moment, la seule chose scientifiquement avérée, c’est qu’il existe un effet d’aérosol dans la chambre d’un patient malade. Mais il n’a pas été montré que les systèmes d’aération, de ventilation ou d’air conditionné présentaient un danger particulier. Les charges virales sont probablement insuffisantes», a-t-il déclaré au quotidien Ouest-France.

Un mauvais usage de la ventilation mis en cause?

En outre, c’est moins le système de ventilation que son mauvais usage qui est mis en cause dans l’étude chinoise. Et pour cause, le restaurant au centre de l’étude ne possédait pas de fenêtre et faisait circuler le même air dans un seul sens à travers la pièce.

Il faut donc différencier les ventilateurs qui brassent l’air à l’intérieur avec les climatisations centralisées qui soufflent l’air à l’extérieur, à l’instar de ce qui se fait généralement dans les bureaux en open space. Dans le deuxième cas, le risque de contamination y est beaucoup plus faible. Dans leurs recommandations, les auteurs de l’étude chinoise ont d’ailleurs préconisé l’amélioration de la ventilation des salles.

En Italie, le gouvernement a déjà pris en compte la question de la climatisation pour planifier sa stratégie de déconfinement. En plus de maintenir une distance d’un mètre minimum entre les clients, les bars et restaurants devront privilégier les espaces ouverts à ceux climatisés, par peur de la dispersion dans l’air d’éventuels aérosols contagieux.

La possibilité que le virus se propage par les systèmes de ventilation est très limitée.

Chez nous, l’Idewe, qui œuvre pour le bien-être et la santé des travailleurs, a décidé de se baser sur l’avis rendu par la Fédération européenne des associations d’ingénieurs en chauffage, ventilation et conditionnement d’air. «La possibilité que le virus se propage par les systèmes de ventilation est très limitée si un certain nombre de directives sont respectées», explique Jan Van Bouwel, responsable de la discipline Hygiène du travail chez Idewe. «Il n’y a donc aucune raison de nettoyer les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou de les éteindre. C’est même déconseillé. Une bonne ventilation est essentielle et peut potentiellement contribuer à réduire le risque de contamination», ajoute-t-il.

Face à la complexité de ce sujet, nous avons sollicité la réaction de Sciensano pour connaître le point de vue des autorités belges. L’institution de santé publique est consciente des interrogations concernant les systèmes de climatisation et a prévu d’aborder le sujet dans sa conférence de presse de ce mercredi.