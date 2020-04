Coronavirus: un budget de 25.000 euros en faveur des étudiants liégeois

Des actions seront prochainement menées pour les étudiants liégeois de 15 à 26 ans les plus affectés par la crise sanitaire.

En cette période de crise, les équipes du Centre J et de la Mado reçoivent de nombreux appels d’étudiants qui traversent, ou vont traverser, une situation très préoccupante.

Grâce à un subside de la Fondation Roi Baudoin et de différents budgets de la Ville de Liège, une somme de 25.000 euros a été dégagée. Cette somme, bien qu’appréciable, semble infime lorsqu’elle est répartie sur le nombre d’étudiants précarisés. Afin de mieux correspondre à la réalité et de trouver les solutions les plus adéquates, il a été décidé de demander leur avis et leurs besoins aux jeunes Liégeois.

Un questionnaire à destination des 16-26 ans liégeois a été mis en ligne. Il se clôturera le 3 mai prochain, peut-on lire sur celui-ci. Le résultat permettra de répertorier au mieux les problèmes et les attentes des jeunes afin, dans la foulée, de mettre en place le soutien le plus adéquat.

Voici le questionnaire: https://tinyurl.com/Questions-Jeunes