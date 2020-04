Coronavirus: «Guardiola et nombreux de ses joueurs en quarantaine à leur retour»

Le coach de Manchester City Pep Guardiola et au moins huit de ses joueurs devront observer une période de quarantaine de quatorze jours à leur retour en Angleterre.

Le quotidien anglais The Times l’a affirmé mardi. La Premier League est à l’arrêt depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19 mais les clubs espèrent pouvoir reprendre la compétition en juin.

Guardiola est retourné en Espagne depuis le décès de sa mère début avril et huit de ses joueurs sont retournés dans leur pays natal. Kevin De Bruyne est lui resté du côté de Manchester.

Selon The Times, d’autres entraîneurs devront également être placés en quarantaine. Nuno Espírito Santo (Wolves) et son staff sont rentrés au Portugal alors que Daniel Farke (Norwich City) et Ralph Hasenhüttl (Southampton) ont eux aussi quitté le territoire anglais.

Les clubs de Premier League se réuniront vendredi afin d’aborder une probable reprise de la saison. Arsenal, West Ham et Brighton ont déjà repris les entraînements.