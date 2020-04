Un motard flashé à du 175 km/h au lieu de 50 à Wasseiges

Le confinement n’arrête pas les contrôles de vitesse. Un motard a été contrôlé en zone 50 à du… 175 km/h.

Le week-end dernier, les policiers de la zone Hesbaye-Ouest ont lancé des contrôles de vitesse. Les bourgmestres des communes couvertes par la zone de police (Braives, Burdinne, Hannut, Héron, Lincent et Wasseiges) se plaignaient du trop grand nombre d’automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. «Celle-ci est généralement de 20 km/h au-dessus de la limitation mais certains automobilistes n’hésitent pas à jouer les “Fangio” mettant inconsciemment en danger les autres usagers de la route», explique Pascal Dodion, chef de corps f.f. Et notamment les piétons et les cyclistes, plus nombreux depuis le début du confinement. La zone de police Hesbaye-Ouest est claire: «les contrôles renforcés sont maintenus!»

Samedi dernier, des contrôles ont été effectués sur Braives, Lincent et Hannut. Les résultats de ces contrôles? Sur la RN64 à Braives, hors agglomération (et donc, là où la vitesse maximale est à 90 km/h), 455 véhicules ont été contrôlés. 42 ont été verbalisés dont un qui a eu droit à un retrait de permis. Il circulait à… 155 kms/h là où c’est du 90 maximum.

A Lincent, sur la RN64 toujours (route de Huy) et hors agglomération, là où c’est du 70 km/h, 502 véhicules ont été contrôlés, 88 ont été verbalisés. Parmi ceux-ci quatre automobilistes se sont vus retirer leur permis de conduire pour grande vitesse. Deux se suivaient, l’un à 156 km/h et l’autre à 144. «Ils se faisaient peut-être la course.»

A Hannut, route de Landen là où c’est 70 km/h, 704 véhicules ont été contrôlés. 78 ont été verbalisés dont trois avec retrait de permis. L’un d’eux roulait à 137 km/h. Dans les zones 70 km/h, à Hannut et Lincent, 28 véhicules étaient au-delà des 100 km/h, dont sept retraits de permis. Total des véhicules flashés: 166.

Dimanche, les policiers de la zone Hesbaye-Ouest ont remis cela. A Burdinne, route de Namur là où la vitesse maximale est de 70 km/h, 448 véhicules ont été contrôlés, 56 étaient en infraction. Et dix roulaient à du 100 km/h ou plus. L’un d’entre eux était à du 114. A Wasseiges, sur la N924, en zone d’agglomération (50 km/h), 43 véhicules ont été contrôlés et 7 étaient en infraction. La vitesse la plus élevée? 175 km/h, par un motard… «La même moto a été flashée à deux reprises, note le chef de corps f.f. Une fois à 175 km/h et la suivante à 86 km/h.» Le motard n’a pas été interpellé sur le champ. «Il n’y a pas eu d’interception durant ces contrôles. C’est cependant transmis au parquet. Mais vu les vitesses, on va y venir…»

Enfin à Héron, chaussée de Wavre là où c’est du 70 km/h, 90 véhicules ont été contrôlés, neuf étaient en infraction. Avec un véhicule qui a été mesuré à 133 km/h.