Woluwe-Saint-Étienne: tous les éclairages LED entre R0 et E40 bientôt placés

L’agence flamande en charge des routes a décidé, vu les restrictions de circulation liées au confinement, de terminer plus tôt que prévu le placement de nouveaux éclairages LED dans les boucles entre R0 et E40 à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne.

L’agence flamande en charge des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) a décidé, vu les restrictions de circulation liées au confinement, de terminer plus tôt que prévu le placement de nouveaux poteaux d’éclairage LED dans les boucles de connexion entre le R0 et la E40 à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne. Tout devrait être placé d’ici le 22 mai. Il y a quelques temps, certains éclairages avaient déjà été placés à cet endroit.

Depuis le 13 avril, des travaux sont menés dans la boucle par le biais de laquelle le trafic venant de Louvain rejoint le R0. Les travaux avancent bien et l’impact sur la faible circulation est limité, d’où la décision de terminer de placer les nouveaux éclairages.

La boucle de connexion est fermée en semaine de 21h00 à 05h00. Des déviations sont dès lors mises en place.