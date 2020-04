Forest cherche des candidats pour occupation temporaire dans le quartier Saint-Antoine

La Commune de Forest cherche des candidats pour l’occupation temporaire de deux sites dans le quartier Saint-Antoine.

Les sites Chassart et Axima situés dans le bas de Forest seront rénovés dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine «Avenue du Roi» et du Contrat de Quartier Durable «Wiels-sur-Senne». «Mais avant le début des travaux, la Commune souhaite redynamiser les lieux et les rendre accessibles aux riverains et associations du quartier», nuance la Commune ce 28 avril. «C’est pourquoi elle lance un appel à candidatures».

Le deal portera sur 29 mois. Le lauréat aura pour mission «d’élaborer et de coordonner des activités socioculturelles pensées avec une dimension durable, participative et inclusive». La Commune quant à elle «accompagnera le candidat dans toutes ses démarches et le soutiendra via un subside obtenu dans le cadre des programmes de rénovation urbaine».

Charles Spapens, échevin de la Revitalisation urbaine (PS), se réjouit: «Ça permettra d’affiner la définition des projets futurs et d’anticiper leur gestion». Quant à l’échevin des Propriétés Communales Alain Mugabo (Écolo) y voit pour sa part «une mise en application du concept dont on parle beaucoup ces dernières semaines: l’urbanisme tactique. En effet, ces aménagements temporaires peuvent donner un aperçu des changements possibles à l’échelle des sites, voire du quartier».