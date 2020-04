Coronavirus: un Belge interpellé pour avoir organisé une fête avec 18 personnes et un DJ dans sa villa d’Ibiza

Covid-19: en plein confinement, un Belge a jugé bon d’ouvrir sa villa d’Ibiza à une quinzaine de personnes. Un DJ était présent et de la restauration avait été commandée.

Un Belge a été interpellé, dimanche, alors qu’il organisait une fête avec 18 personnes dans sa villa de Can Jordi à Ibiza, a rapporté ce lundi le journal local Diario de Ibiza.

Selon la police, une quinzaine de voitures étaient garées devant la villa du Belge et 18 personnes, toutes de nationalité étrangère, participaient à la fête autour de la piscine et dans le jardin. Un DJ était présent et de la restauration avait été commandée.

Les 18 invités n’ont pas été arrêtés mais devront payer une amende pour avoir enfreint les règles de confinement, prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le Belge a été entendu par la justice mais remis en liberté provisoire. Il risque une peine de prison maximale d’un an et d’une amende salée.