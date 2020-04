Coronavirus: le coton est une bonne matière pour faire son masque, rassurent les experts

Covid-19: le coton est recommandé parmi les matières qu’on peut utiliser pour les masques. En particulier si on utilise deux couches et un filtre.

Les masques en coton sont tout aussi efficaces que d’autres matières, ont assuré ce mardi les experts interfédéraux Covid-19, lors du point presse quotidien du Centre de crise et du SPF Santé publique.

Toutes les matières peuvent être utilisées si elles peuvent être nettoyées à 60 degrés régulièrement et retenir les gouttelettes de salive, selon le nouveau porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem.

Le but est de protéger la population contre la transmission du virus. Il faut donc que le masque empêche les gouttelettes et micro-gouttelettes de passer. Il doit également être confortable et permettre de respirer convenablement afin que les personnes n’y touchent ou ne le retirent régulièrement.

Toutes les matières qui peuvent être nettoyées en machine à 60 degrés peuvent être employées pour confectionner un masque, selon Yves Van Laethem. Le coton est recommandé parmi ces matières. En particulier si on utilise deux couches et un filtre. «Ce tissu est généralement bien toléré au niveau de la peau. Il entraîne rarement des réactions allergiques», ajoute l’expert.