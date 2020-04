VIDÉOS | Hausse des appels pour ingestion de désinfectant aux USA: Trump refuse d’être tenu responsable

Vivement critiqué pour ses propos sur les injections de désinfectant, le président des États-Unis a esquivé la polémique des hausses d’appel aux centres antipoison en conférence de presse.

C’est le feuilleton de la semaine au pays de l’oncle Sam. Gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan a déclaré dimanche que son département de santé avait reçu «des centaines d’appels» de résidents concernant l’ingestion de produit désinfectant. Même topo au Michigan, où la gouverneure démocrate Gretchen Whitme a «constaté une hausse d’appels significative.»

The Maryland Emergency Management Agency warned that “under no circumstance” should disinfectants be ingested.



Gov. Larry Hogan says they received “hundreds of calls” seeking guidance following Trump’s comments and it’s important to communicate “facts.” https://t.co/zB7Ch1H4ND pic.twitter.com/RrFpJqmllo — This Week (@ThisWeekABC) April 26, 2020

“We have seen an increase in numbers of people calling poison control and so I think it’s really important that every one of us with a platform disseminate medically accurate information,” Michigan Gov. Gretchen Whitmer says on Trump disinfectant comments. https://t.co/kz1qZhs59Q pic.twitter.com/aocyhWCg4A — This Week (@ThisWeekABC) April 26, 2020

Un phénomène inquiétant qui fait suite à la suggestion douteuse de Donald Trump selon laquelle les scientifiques devraient enquêter sur le potentiel des produits chimiques pour traiter le coronavirus. «Je vois que le désinfectant l’assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu’il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l’intérieur ou presque comme un nettoyage?», avait-il déclaré jeudi.

Dans la foulée de cette sortie irréaliste, les autorités sanitaires de New York avaient signalé le même problème qu’au Maryland, avec une augmentation du nombre de cas d’exposition à l’eau de Javel.

Ce constat a incité des experts de la santé et des marques comme Dettol et Lysol à mettre en garde contre les dangers potentiellement mortels de l’ingestion de produits ménagers. «Nos produits désinfectants ne doivent, en aucune circonstance, être administrés dans le corps humain (que ce soit par injection, ingestion ou par quelque autre voie)», a rappelé le fabricant de désinfectant Lysol vendredi.

L’agence américaine du médicament (FDA), a par ailleurs demandé aux fabricants de rendre les désinfectants moins attrayants pour les papilles.

Joe Biden, futur opposant démocrate de Trump dans la course à la Maison Blanche avait même sauté sur l’occasion pour se moquer du président sortant. «Je n’en reviens pas d’avoir à dire cela mais ne buvez pas d’eau de javel», a tweeté l’ancien vice-président américain.

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

Et pourtant, Donald Trump fait la sourde oreille. Interrogé sur le sujet par un journaliste en conférence de presse ce lundi, celui-ci a choisi la stratégie de l’esquive: «Je n’ai aucune idée (de la raison)». Et endosse-t-il sa part de responsabilité face à la hausse des appels aux centres antipoison dans le Maryland? «Non, je ne vois pas pourquoi» a répondu sèchement le président des États-Unis avant de rapidement passer à l’interlocuteur suivant.

Un journaliste signale à Trump que selon le gouverneur du Maryland, il y a eu une hausse des appels pour des ingestions de désinfectant après ses propos. "I can't image why" répond Trump. A-t-il une part de responsabilité? "Non". https://t.co/kUr83bxBce pic.twitter.com/WDBIegpuBZ — Philippe Berry (@ptiberry) April 27, 2020

Au lendemain de ses propos polémiques, Donald Trump avait tenté de se justifier en assurant que ses propos étaient «sarcastiques». Autant dire qu’il n’est pas près de reprendre le contrôle sur sa communication à propos de la pandémie de coronavirus.