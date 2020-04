Coronavirus | Nouveau bilan en Belgique: 123 nouvelles hospitalisations, 134 décès supplémentaires

Covid-19: le Centre de crise et le SPF Santé publique ont communiqué, comme chaque jour, les derniers chiffres concernant la pandémie chez nous. On fait le point.

Voici les chiffres communiqués ce mardi concernant la propagation du coronavirus en Belgique:

123 nouvelles hospitalisations

134 nouveaux décès

876 patients en soins intensifs

7.331 décès au total

La Belgique a enregistré 123 hospitalisations de personnes infectées par le nouveau coronavirus, au cours des dernières 24 heures, ont indiqué mardi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. Dans le même temps, 65 patients ont pu quitter l’hôpital.

134 nouveaux décès ont été recensés. Parmi ceux-ci, 78 ont été déplorés en Flandre, 40 en Wallonie et 16 en Région bruxelloise. Des décès des dernières 24 heures, 67 ont eu lieu à l’hôpital, 64 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 80 % ont été confirmés par un test Covid-19.

Au total, 7.331 personnes sont décédées du nouveau coronavirus en Belgique, dont 46 % à l’hôpital, 53 % en maisons de repos, 0,3 % à la maison et 0,4 % à un autre endroit.

Il y a désormais 3.976 personnes hospitalisées, dont 876 en soins intensifs, soit 27 patients de moins que la veille. Parmi les patients hospitalisés, 566 sont actuellement ventilés (-34).

Au cours des 24 dernières heures, il y a eu 647 nouveaux cas confirmés (316 via les canaux habituels et 331 via les tests effectués en maisons de repos) sur les 6.162 tests réalisés. 215 ont été rapportés en Flandre, 306 en Wallonie et 117 en région bruxelloise. Ce qui porte le total des contaminations depuis le début de la crise à 47.334 (pour environ 220.000 tests au total).

Hier, nous n'avons enregistré «que »127 hospitalisations au cours des dernières 24 heures, soit un nombre plus bas que ces dernières semaines.

La conférence de presse en vidéo: