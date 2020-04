L'AFT a communiqué le protocole sanitaire à respecter pour rejouer au tennis

Ce mardi, l'AFT s'est exprimée quant à la reprise du tennis et ses modalités en clubs. Dans un communiqué, suivi quelques heures plus tard d'un protocole sanitaire, la fédération francophone a donc donné des précisions sur la manière dont le tennis pourra se jouer dès le 4 mai prochain.

En conséquence des mesures gouvernementales annoncées le vendredi 24 avril lors du Conseil National de Sécurité et suite aux précisions apportées par la Ministre Glatigny lors de son entrevue avec les fédérations sportives du pays le lundi 27/04, l'Association Francophone de Tennis (AFT) a précisé dans quelles conditions - organisationnelles et d'hygiène - la pratique du tennis pourra reprendre dans les jours à venir.

Le tennis de loisir dès le lundi 4 mai

Sauf indication contraire émanant des autorités gouvernementales dans les prochains jours, il sera à nouveau autorisé à jouer au tennis en club à partir du lundi 4 mai et ce, dans un premier temps, dans un cadre de loisir et de détente uniquement.

L'AFT a à ce propos précisé sous quelles conditions le tennis pourrait se pratiquer:

• Pratique uniquement en extérieur et en simple. Un maximum de 2 personnes en même temps sera autorisé sur le terrain, peu importe que ces personnes habitent ou non sous le même toit. La fédération préconise tout de même de limiter le nombre de partenaires différents avec qui jouer. Les spectateurs ne sont pas autorisés.

• Réservation en ligne de son terrain recommandée. Les joueurs ne peuvent monter sur le terrain que durant la plage horaire qui leur a été réservée. Une fois sur le terrain, ils ne changeront pas de côté comme il est de coutume de le faire lors des matches. Une fois leur partie terminée, ils doivent rentrer chez eux directement.

• Accès interdit aux bâtiments. Les cafétérias, terrasses, vestiaires et sanitaires doivent être fermés par les responsables des clubs, de manière à ce qu'aucun joueur ne puisse y entrer. Les clubs veilleront également à retirer des terrains et de leurs abords les poubelles (chaque joueur reprendra avec lui ses éventuels déchets), piquets de simple, mobilier de terrasse, bancs (à remplacer par des chaises de terrasse espacées d'au moins 1m50) mais également les systèmes d'arrosage non automatique (tuyaux d'arrosage, etc.) et le matériel didactique.

• Respect des mesures d'hygiène. Les joueurs devront se laver les mains au minimum deux fois (une fois avant et une fois après avoir joué). S'ils doivent tousser ou éternuer, les joueurs le feront dans leur coude et ils éviteront de se toucher le visage. Les joueurs ne se serront pas la main, ne se feront pas de "high five" (taper dans la main), ni ne s'embrasseront avant, pendant ou après leur partie. Les clubs devront s'assurer de fournir une pompe à main désinfectante sur chaque terrain accessible, de libérer l'accès au(x) défribillateur(s) et d'afficher les diverses directives de sécurité autour des terrains.

• À chacun son matériel. Chaque joueur jouera avec sa propre raquette et évitera de prendre en main les balles provenant d'un autre terrain. De même, les joueurs n'utiliseront que leurs propres équipements de toilette (serviettes et essuis personnels). Le joueur qui aura apporté ses balles retournera avec chez lui et ne jouera plus avec dans les 48 heures suivant sa partie.

• Désinfection du terrain. Après avoir joué, les joueurs n'arroseront pas les terrains eux-mêmes. Ils désinfecteront avant de partir le filet d'entretien qu'ils auront passé sur le court, ainsi que la chaise sur laquelle ils se seront assis.

Les entraînements jusqu'à 2 élèves

• Enseignement autorisé sous certaines conditions. Les entraînements de tennis sont autorisés avec un maximum de 2 élèves simultanément par terrain, si ceux-ci se trouvent de part et d'autre du filet. L'entraîneur, quant à lui, respectera une distance sociale maximale vis-à-vis de son (ses) élève(s). Se positionner à hauteur du filet lorsque les deux élèves sont en fond de court est l'idéal.

• Éviter les contacts avec les balles. Il conviendra d'éviter de toucher les balles, le port d'un gant à la main non-dominante étant encouragé. On favorisera également le renvoi et le ramassage de la balle par la raquette ou tout autre moyen évitant le contact avec celle-ci.

• Désinfection du terrain après chaque séance. L'entraîneur veillera à désinfecter à l'aide de désinfectant ou de gel hydroalcoolique tout élément de matériel qui aurait pu être touché par les élèves.

Pratique du tennis en compétition

• Tournois. Tous les tournois prévus jusqu’au 7 juin 2020 inclus ne pourront avoir lieu. Ceux-ci seront reportés ou annulés. Dans le cas où un club organisateur d'un tournoi programmé avant le 8 juin souhaite le reporter, il aura la possibilité de se tourner vers l'entité de sa région afin d'analyser la faisabilité d'un report. À ce stade, aucun tournoi de tennis ne pourra donc se dérouler avant, au plus tôt, le lundi 8 juin. Des changements dans les directives des instances du tennis voire de nouvelles décisions gouvernementales à ce sujet pourraient venir postposer cette date.

• Interclubs. Les Interclubs, initialement prévus au mois de mai et déjà une première fois reportés au mois de juin, n'auront pas lieu avant le 1er juillet 2020. Les compétitions interclubs seront réorganisées entre juillet et fin septembre, en fonction des régions concernées. Il s'agira bien d'une réorganisation, ce qui impliquera donc une réinscription des équipes par leur club respectif ainsi que la conception d'un nouveau calendrier.

L'AFT mentionne que de nouvelles directives, ajustements ou précisions pourraient survenir dans les jours ou semaines à venir, selon l'évolution de la situation à la fois du tennis et de la crise sanitaire (et des décisions gouvernementales y afférentes).