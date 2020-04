Les 24 Heures de Spa les 24 et 25 octobre, «une bonne date» selon José Close

Les 24 Heures de Spa se dérouleront à Francorchamps les 24 et 25 octobre, une date qui plaît assez à José Close.

Initialement prévues du 23 au 26 juillet prochains, les 24 Heures de Spa avaient été postposées plus tard dans la saison suite à la pandémie du Covid-19. La date est dorénavant connue, ce sera du 22 au 25 octobre, à la place des… 24 Heures 2CV qui devront donc se trouver un nouveau créneau dans le calendrier francorchamptois. Les pilotes GT découvriront ainsi un double tour d’horloge ardennais en mode automnal. Pas de quoi inquiéter le Malmédien originaire de Chaineux José Close, certainement l’un des pilotes qui connaît au mieux les épreuves de 24 heures et tout spécialement celles organisées sur le circuit ardennais.

«En effet, j’ai déjà disputé vingt-cinq fois les 24 Heures de Spa», sourit ce septuagénaire sur qui les années ne semblent pas avoir de prise. «Si on y ajoute les 24 Heures 2CV toujours à Francorchamps et toutes les autres au niveau international, je suis à plus de cent doubles tours d’horloge à mon compteur personnel depuis 1980, lorsque j’y ai participé pour la première fois.»

Des 24 Heures au mois d’octobre qu’il trouve d’ailleurs plutôt intéressantes.

«Pas pour me déplaire d’y participer»

«La date ne me fait pas peur. Lorsque j’ai participé à mes premières 24 Heures du Nurburgring, c’était déjà à cette période de l’année. En fait, cela n’a guère d’importance, surtout dans notre région où l’on peut avoir un été indien ou du très mauvais temps. Mais cela peut aussi arriver au mois de juillet. J’ai même connu des 24 Heures à Dubaï annulées à cause de la pluie! Allez savoir. Personne ne peut prévoir la météo. Par contre, il y a un risque d’avoir plus de brouillard dans nos Ardennes en automne, ce qui sera juste moins agréable pour les spectateurs.»

Un autre paramètre dont les pilotes devront tenir compte, sera bien évidemment la durée de la nuit.

«Effectivement, à cette période de l’année, elles sont nettement plus longues. Les jeunes pilotes vont devoir peut-être réapprendre à rouler plus à la lueur des phares. Mais cela ne devrait pas leur poser un problème. D’ailleurs, ce ne serait pas pour me déplaire d’y participer, si une place m’était proposée. Pas de soucis en ce qui me concerne. Souvent, j’ai été appelé à effectuer des relais de nuit et sous la pluie. Alors pourquoi pas, une fois de plus cette année?»

Toutefois, les équipages ne seront pas pris au dépourvu puisque le Test Day en vue de l’épreuve phare du GT World Challenge a d’ores et déjà été fixé aux 29 et 30 septembre prochains.