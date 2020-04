Réouverture de deux recyparcs supplémentaires dans la zone Hygea

Les recyparcs de Jemappes et du Rœulx rouvriront leurs portes mardi. Par ailleurs, on pourra déposer des papiers-cartons en plus des déchets verts.

Hygea a indiqué lundi qu’en plus des 11 de ses recyparcs déjà rouverts à Baudour, Binche, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Frameries, Jurbise, Morlanwelz, Obourg, Seneffe et Soignies, les installations de Jemappes et du Rœulx ouvriront leurs portes mardi 28 avril, ce qui porte à 13 le nombre de recyparcs Hygea ouverts.

Les citoyens pourront déposer leurs déchets verts et, dès mardi 28 avril, leurs déchets de papier et carton. Pour chaque type de déchet, la quantité maximale est fixée à 1 m3 par passage et le nombre de passages à un par semaine.

L’intercommunale a indiqué que «d’autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés, en fonction du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs Hygea et des centres de traitement des déchets».