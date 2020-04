Le vote pour l’arrêt du championnat reporté au 4 mai, au mieux

L’assemblée générale de la Pro League, réunie par visioconférence hier, a acté le report du vote pour l’arrêt de la compétition.

Il faudra attendre une semaine de plus, donc. Comme attendu, l’assemblée générale a reporté son vote pour l’arrêt de la saison à la semaine prochaine. Selon les décisions du prochain conseil national de sécurité, l’AG devrait être fixée au lundi 4 mai, au mieux. Cet après-midi, seul l’Antwerp, qui veut reprendre la compétition, a voulu faire voter l’AG pour trancher la question de la reprise, ou non. Les Anversois, esseulés, auront une semaine de plus pour trouver des alliés.

L’AG a également été l’occasion de valider les arrivées de Peter Meekers (St-Trond) et de Karel Van Eetvelt (Anderlecht) au sein du groupe de travail qui doit proposer les différentes options de sortie de crise, pour cette fin de saison et la saison prochaine.