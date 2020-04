Chris Froome se sent prêt à aller gagner son 5e Tour de France

Chris Froome a annoncé qu’il va viser une cinquième victoire dans le Tour de France cycliste, en septembre prochain.

«Aller chercher mon 5e Tour après mon accident de l’année dernière peut sembler impossible mais je suis là et je suis prêt.» Le Britannique continue à s’entraîner et à travailler dur à Monaco dans le cadre du confinement lié à la pandémie de coronavirus.

Contraint à une course contre-la-montre pour être prêt fin juin, après sa terrible chute le 12 juin de l’année dernière dans le Dauphiné, le Britannique a accueilli le report de la Grande Boucle de deux mois avec grand soulagement. Elle se courra si les autorités françaises le permettent du 29 août au 20 septembre.

«La récupération se passe très bien. J’irais même jusqu’à dire qu’elle est presque complète. Je fais encore quelques exercices en dehors du vélo pour renforcer ce côté droit qui a été blessé, mais je suis de nouveau en train de m’entraîner normalement et ça se passe vraiment bien», a-t-il confié après être rentré d’un stage d’entraînement en Afrique du Sud fin mars.

Le quadruple vainqueur (2013, 2015, 2016, 2017) a estimé sur le site Cyclingnews qu’il se sentait prêt à succéder au palmarès à ses coéquipiers chez Ineos Geraint Thomas et Egan Bernal, lauréats en 2018 et 2019. S’il parvenait à ses fins, le Britannique deviendrait à 35 ans (qu’il fêtera le 20 mai) le 2e vainqueur le plus âgé de l’histoire derrière notre compatriote Firmin Lambot, âgé de 36 ans en 1922.

«Au vu des dates potentielles fixées par l’UCI, le Tour de France serait mon objectif numéro 1», a-t-il confié. «Ensuite, j’espère faire les Mondiaux, à condition qu’ils n’entrent pas en conflit avec le Tour de France».

«Selon les dates des autres Grands Tours, j’aimerais aussi faire soit la Vuelta, soit le Giro. Je discuterai de mon programme avec Tim Kerrison et l’équipe dans les semaines à venir».

«Tout cela en supposant que les choses continuent d’aller dans la bonne direction en ce qui concerne la situation Covid-19».