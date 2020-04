D’Harscamp à la Closière: la situation contrastée des homes

Les maisons de repos namuroises du secteur public ont connu des destins divers. Tous les résidents et le personnel ont été testés.

Au cours du point presse donné par le bourgmestre de Namur Maxime Prévot, entouré par une partie du Collège communal, il a été notamment question de la situation des maisons de repos. Dans les cinq résidences gérées par le CPAS, un testing généralisé a été pratiqué grâce à un partenariat conclu avec l’Université de Namur et le CHR. «Cela nous a permis de prendre les devants et de tester tout le monde sans attendre les testings de la Région.» Pour la maison de repos d’Harscamp, le testing a révélé que près de 60% des résidents étaient atteints par le Covid 19 ainsi que 21% du personnel. «On peut comprendre pourquoi on était si réticent à autoriser les visites», commente le bourgmestre cdH. Aux Chardonnerets, environ du 31% des résidents sont infectés, un quart du personnel. À la résidence Le Grand Pré, à Wépion, seuls 7% des résidents sont déclarés positifs contre 5% des membres du personnel.

À la Closière en revanche, tous les tests analyés à ce jour se sont révélés négatifs. Les examens pratiqués à la résidence Saint-Joseph sont attendus, en principe ce mardi.

Des ailes Covid et des visites envisagées

Ces résultats sont à la base d’une réorganisation de certaines maisons de repos et de soin. À Harscamp et aux Chardonnerets, une aile dédiée aux patients atteints par le coronavirus a été créée. «Le combat n’est pas encore gagné» ont insisté le bourgmestre et le président du CPAS. Le personnel testé positif a été affecté à ces ailes Covid. Au Gand Pré, on pratique le confinement des résidents atteints par le coronavirus.

Pour les familles, des visites pourront être autorisées à partir du 1er mai au cas par cas, en fonction des réalités vécues dans chacune des institutions. Les visites se feront à l’extérieur pour limiter les risques de contamination.

Pour ce qui est des résidences privées, l’établissement ou non de visites sera du ressort exclusif de leurs gestionnaires.