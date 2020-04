VIDÉO | Des candidats de «Koh-Lanta» menacés de mort: la colère de Denis Brogniart

Sam : « Laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité »

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Sam a également tenu à calmer les esprits.

« On m’a fait part de toute la violence, tous les messages très violents et toute la haine qui a été déversée sur mes camarades d’aventure. Il faut savoir que quand j’ai fait Koh-Lanta, j’avais accepté toutes les règles du jeu, dont une possible élimination lors d’un conseil, explique le jeune homme dans une vidéo de quelques secondes. J’ai toujours voulu la justice et, aujourd’hui, la justice, c’est d’accepter la décision de mes camarades d’aventure, tout comme je l’ai fait. Ils ont une famille. Des enfants même, pour certains. Laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité, tout simplement. Portez-vous bien et restez sages. »