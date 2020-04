En trois jours, une trentaine de passages protégés repeints à Tournai. Et ce n’est pas tout...

En une semaine, les deux homme de l’équipe de marquage ont remis à neuf une trentaine de passages protégés. Com.

Confinement oblige, les routes sont particulièrement bien dégagées en cette période. La ville de Tournai en profite pour repeindre les passages piétons.

Même si certaines activités reprennent petit à petit, la circulation reste relativement calme sur la plupart des axes routiers en cette période de confinement. Aussi, la période est idéale pour procéder à certains travaux de voiries ainsi que pour remettre à neuf les passages protégés ou en créer de nouveau.

La ville de Tournai l’a bien compris et a chargé une équipe d’ouvriers communaux de repeindre ceux qui en ont bien besoin en ville, mais aussi dans les villages de l’entité. En commençant prioritairement par les passages situés aux abords des écoles, une rentrée scolaire partielle étant annoncée pour le 18 mai prochain.

Bien entendu, les règles imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont ici aussi d’application pour l’équipe de marquage routier chargée de ce travail.

Vous lisez bien «l’équipe», car en réalité, il n’y en a qu’une seule, composée de deux agents.

Ceux-ci ont à charge le rafraîchissement du marquage en place et la création de nouveaux (PMR, dossiers mobilité approuvés par la tutelle…)

Parallèlement à cela, un marché est lancé tous les ans pour certains marquages réalisés par entreprise (soit en peinture, soit en thermocollant).

Dans l’état actuel des choses, nous ne connaissons pas le nombre exact de marquages qui devront être refaits et réalisés sur le territoire du grand Tournai, mais pour vous donner une petite idée du rendement de l’équipe chargée de ce travail, la semaine dernière, sur 3 jours, celle-ci a remis à neuf une trentaine de passages.

Encore une fois, les conditions se voulaient idéales car, non seulement le soleil brillait généreusement, mais en plus la circulation était fortement réduite, voire quasiment inexistante sur certaines routes. Ce chiffre sera vraisemblablement revu à la baisse cette semaine, la météo s’annonçant beaucoup plus maussade…