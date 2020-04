La VUB va transformer les masques de plongée de Decathlon

L’idée d’utiliser ces masques est née en Italie, le pays le plus endeuillé par la pandémie. Photo News

Le masque de plongée «Easybreath» de Decathlon sera proposé à tous les hôpitaux belges. La VUB produira un adaptateur.

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) va produire à grande échelle un adaptateur qui transforme un masque de randonnée aquatique en un masque de protection qui filtre l’air inhalé par le personnel soignant. Tous les hôpitaux belges peuvent commander les masques pour le personnel qui entre en contact avec les patients atteints du Covid-19. L’opération est réalisée en collaboration avec Ethias, Decathlon et BIC.

+ LIRE AUSSI| VIDÉO | L’hôpital Erasme adapte des masques de plongée pour créer des petits respirateurs

Il y a environ trois semaines, le groupe de recherche BruBotics de la VUB avait lui-même développé un adaptateur imprimé en 3D permettant de transformer un masque de randonnée aquatique en un dispositif de protection contre le nouveau coronavirus.

Dans le même temps, un collectif rassemblant des chercheurs, des universitaires, des médecins et des industriels est apparu en France et a développé un système similaire pour les masques de plongée ‘EasyBreath Subea’ vendus par la chaîne d’articles de sport Décathlon. BIC a, dans ce cadre, conçu un moule pour lancer la production industrielle des adaptateurs.

Pour transformerle masque de plongée, seul le tuba doit être remplacé par ce dispositif, qui est ensuite relié à un filtre antibactérien disponible dans les hôpitaux. Le collectif a reçu une autorisation temporaire de distribuer le produit en France par l’ANSM, l’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé.

En Belgique, un consortium s’est ensuite créé autour de l’université bruxelloise, avec notamment l’hôpital CHU Saint-Pierre à Bruxelles, spécialisé en maladies infectieuses, qui a testé et validé cette solution. En font également partie Decathlon, pour la collaboration technique et logistique, et Ethias, qui finance le don de masques aux hôpitaux.

Tous les hôpitaux ayant besoin de masques peuvent en faire la demande à l’adresse MaskForBelgium@gmail.com. Pour les établissements de soins, c’est totalement gratuit car Ethias leur fournira les masques Decathlon et BIC, responsable de la production des adaptateurs à grande échelle, leur livrera gratuitement et directement les adaptateurs.

Actuellement, le masque de plongée converti est uniquement destiné à un usage professionnel par le personnel de réanimation des hôpitaux. Il est réutilisable.

La Belgique est le deuxième pays de déploiement de cette solution d’urgence après la France.