Liège: plus de 17.000 blouses cousues pour les hôpitaux et maisons de repos

D’ici peu, en plus des blouses de protection, les couturières professionnelles et bénévoles seront amenées à confectionner des masques en tissu pour Liège Métropole. BELGAONTHESPOT

Lancée il y a environ 15 jours, l’opération «Coudre contre le Covid» a déjà permis de fabriquer plus de 17.000 blouses de protection pour les hôpitaux et maisons de repos.

Alors que plus de 17.000 blouses de protection ont déjà été cousues pour les hôpitaux et maisons de repos du secteur public en région liégeoise à travers l’opération «Coudre contre le Covid», le CHU de Liège teste la possibilité de les nettoyer afin de pouvoir en disposer en suffisance jusque fin août.

Lancée il y a environ 15 jours, l’opération «Coudre contre le Covid» a déjà permis de fabriquer plus de 17.000 blouses de protection pour les hôpitaux et maisons de repos. Cette opération a été initiée par le CHU de Liège lorsque, à la dernière réception de blouses, aucune garantie n’a pu être donnée quant à la date de la livraison suivante. «Notre fournisseur a signalé qu’il ne pourrait livrer avant fin août. Ce problème se pose parce que le marché est raflé par les Américains. Alors, sachant qu’en pleine crise covid, ce sont 1.000 blouses jetables par jour qui sont nécessaires, nous avons lancé un appel à des couturières bénévoles», précise-t-on au CHU de Liège.

Cet appel a donné lieu à un énorme élan de solidarité puisqu’un peu plus de 3.300 personnes y ont répondu. «Dont environ 700 en dehors de la province de Liège. Pour une question de distance, nous nous sommes recentrés sur la province de Liège.» Grâce à des partenariats avec des entreprises, la matière première est prédécoupée puis acheminée vers des points relais ouverts dans les communes pour approvisionner les couturières. On compte ainsi plus de 2.600 couturières bénévoles en province de Liège qui reçoivent des kits de blouses prédécoupées. Les équipes des ateliers couture de l’Opéra Royal de Wallonie (ORW) et du Théâtre de Liège sont également engagées dans cette opération «Coudre contre le Covid».

«La qualité de ces blouses est telle que l’on teste la possibilité de les nettoyer afin d’éviter de les jeter après chaque usage. On en est actuellement au 3e lavage tout en conservant les propriétés. Ainsi, en comptant sur trois à cinq lavages, on pourra tenir jusqu’à la prochaine livraison fin août», explique-t-on au CHU de Liège.

D’ici peu, en plus des blouses de protection, les couturières professionnelles et bénévoles seront amenées à confectionner des masques en tissu pour Liège Métropole, soit le regroupement des 24 villes et communes de l’arrondissement de Liège, qui s’est engagé à fournir deux masques à chacun des 625.000 citoyens que comprend cet arrondissement.