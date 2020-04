Les trois premières dates de la tournée «Scène de villages» sont annulées, à savoir le samedi 9 mai à Ramillies, le samedi 6 juin à Perwez et le samedi 20 juin à Beauvechain.

En raison de la situation sanitaire actuelle et des mesures prises par le gouvernement, l’organisation de «Scènes de villages» a fait savoir, ce lundi, que les trois premières dates de son événement - des spectacles circassiens et d’arts de rue qui s’installent sur les places de village du Brabant wallon - étaient annulées. Il s’agit du samedi 9 mai à Ramillies, le samedi 6 juin à Perwez et le samedi 20 juin à Beauvechain. «Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt, en fonction de l’évolution de la situation, et avons hâte de vous offrir de nouveaux moments de rencontre, d’émerveillement et de découvertes artistiques à travers les villages et places de Hesbaye brabançonne!», peut-on lire sur le compte Facebook de l’événement.