Mons: un nouveau concert confiné de carillon au Beffroi

Le public est invité à constituer la playlist.

Depuis le début du confinement, le carillon du Beffroi de Mons a rendu deux fois hommage au personnel médical, en première ligne face au coronavirus, à l’occasion de deux concerts.

La Ville de Mons a souhaité organiser un nouvel hommage non seulement au personnel soignant, mais aussi à «tous ceux et celles qui poursuivent leurs tâches au service des autres et facilitent notre quotidien.»

Ce troisième concert de confinement se déroulera le vendredi 1er mai à 20 h. Derrière le carillon, après Patrice Poliart et Charles Dairay, c’est Audrey Dye, co-carillonneuse qui fera résonner les cloches. Elle proposera un concert au cours duquel elle jouera les airs choisis par le public.

En effet, la Ville de Mons invite le public à voter pour sa playlist préférée via un formulaire en ligne. Rock, chanson française, musiques de films… Le public a jusqu’au jeudi 30 avril à 10 h pour voter pour ses dix chansons préférées. Les vingt chansons qui auront obtenu le plus de voix seront jouées ce vendredi, en l’honneur des agents de police, caissiers, médecins, gardiens de la paix, infirmiers, puéricultrices, facteurs, aides-soignants, enseignants, ouvriers, agents de la propreté, techniciens de surface, pharmaciens, personnel des maisons de repos, pompiers, chauffeur de bus, conducteurs de trains…

À noter que le parc du Beffroi sera fermé, pas question donc de se déplacer pour y assister. Si vous n’avez pas la chance d’habiter près du Beffroi de Mons, vous pourrez suivre le concert en direct via la page Facebook de la Ville de Mons.