Le CAL Brabant wallon finance une ligne 0800 pour les détenus de Nivelles et Ittre

Le Centre d’action laïque (CAL) Brabant wallon a décidé d’ouvrir une ligne téléphonique 0800 et de la mettre à disposition des commissions de surveillance des prisons d’Ittre et de Nivelles.

Cela permettra aux détenus d’appeler gratuitement une permanence afin de faire état de la situation dans ces deux prisons. Jusqu’à la fin du confinement, ces permanences peuvent être jointes via le numéro gratuit 0800 82 089, tous les jours de la semaine de 9 h à 12 h.

«Le Centre d’action laïque est particulièrement inquiet de la situation actuelle dans les prisons. En effet, comme le souligne la section belge de l’Observatoire international des prisons (OIP), les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, qui sont pourtant obligatoires et imposées par le gouvernement, ne sont pas respectées. Qui plus est, les détenus ont vu limiter le nombre de leurs sorties, n’ont plus la possibilité de travailler ni d’exercer la moindre activité. Les visites de leurs proches sont également interdites», indique le CAL.

La mise en place de ce numéro gratuit pour les détenus qui veulent contacter les commissions de surveillance des prisons d’Ittre et de Nivelles complète un dispositif d’assistance morale permettant notamment à tous les détenus des prisons belges de joindre gratuitement - via un autre numéro 0800 - leurs conseillers moraux laïques, grâce à la Fondation pour l’assistance morale aux détenus.