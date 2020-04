Le Standard reprend Orlando Sa de volée: sanction en vue?

Le Standard a réagi à une interview d’Orlando Sa sur le coronavirus. Et dit également regretter qu’il soit rentré au Portugal «sans en informer le club».

La sortie d’Orlando Sa dans A Bola n’est pas passée inaperçue. Et ne devrait pas rester sans suite, à croire le Standard. L’attaquant portugais des Rouches explique dans le quotidien sportif lusitanien tout le mal qu’il pense de la façon dont le coronavirus est traité en Belgique et de la légèreté avec laquelle les Belges le vivent. Une intervention sans langue de bois et qui peut sembler excessive, même si les avis des uns et des autres au sujet de la crise actuelle sont toujours empreints de subjectivité.

«Le Standard ne cautionne pas»

Mais le moins que l’on puisse écrire, c’est que cette interview n’a pas plu au Standard. Le club liégeois, en conflit avec son joueur depuis des mois, a d’ailleurs publié un communiqué ce lundi pour condamner ces propos. «Notre club ne cautionne évidemment pas de tels propos. Cette interview s’est faite sans l’accord du club […] Il est clair qu’Orlando SA s’exprime à titre personnel MAIS en tant que joueur de notre club, il doit renseigner toute interview au Standard de Liège pour avis et accord comme cela est contractuellement stipulé.»

Rupture de contrat en vue?

Une dernière phrase qui laisse entendre que cette sortie ne restera pas sans suite. Le Standard annonce par ailleurs via sa publication que «le joueur en question est retourné au Portugal sans en informer le club comme il était pourtant tenu de le faire. Tout cela fera bien sûr l’objet d’un suivi rigoureux en interne.» Relégué dans le noyau C aux côtés de Luis Pedro Cavanda, Orlando Sa est en bisbrouille avec sa direction depuis de nombreux mois, maintenant. Revenu de Chine à l’été 2018 en méforme, puis blessé, il n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien avant son départ et n’a plus été considéré comme une option réelle par Michel Preud’homme. Le Standard peut-il trouver dans ces deux écarts de conduite l’occasion de le sanctionner… voire même de rompre son contrat pour faute grave, ce qui lui économiserait un gros salaire?