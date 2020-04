Deltrian va produire un total de 14 millions de filtres pour masques

Les projecteurs ne cessent plus d’être braqués sur Deltrian International depuis que la Wallonie lui a passé commande de 5 millions de masques chirurgicaux.

Après avoir annoncé, la semaine dernière, le doublement de sa capacité de production, voilà que le Fédéral, cette fois, lui a attribué, conjointement à l’entreprise flamande Sioen, un énorme marché de filtres de protection. 20 millions au total.

«Il ne s’agira donc pas de masques en tant que tels, mais bien de filtres, explique Jean Kalyvas, responsable du marketing et de la communication de l’entreprise spécialiste de la filtration basée à Fleurus. Ces filtres pourront être glissés dans les masques de protection qu’on trouve facilement dans les commerces ou qu’on peut fabriquer soi-même selon les indications fournies sur le site du SPF.»

Alors que la fourniture d’une quantité suffisante de masques semblait difficile, cette solution devrait permettre à chacun d’être équipé d’un masque efficace pour le déconfinement. «Il est prévu que les filtres soient fournis à partir du 4 mai, jusqu’au 20», précise Jean Kalyvas. Chaque citoyen aura donc deux filtres, lavables à 60° pendant une demi-heure.

Deltrian fournira la plus grosse partie des filtres, 14 millions. Les filtres seront différents pour l’une et l’autre: Deltrian recourt à une matière très fine et légère, tandis que Sioen, spécialiste des textiles techniques et des vêtements de protection, mettra en œuvre une matière moins serrée qui nécessitera une couche plus épaisse. “Dans les deux cas, la filtration atteint 80 à 90%”, précise-t-on chez Sioen où la production de la matière sera assurée à Liège avant le découpage à Poperinge.