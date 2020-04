Coronavirus: «La Guinguette de BX1», la nouvelle émission destinée aux seniors bruxellois

La COCOF et BX1 lancent une émission dédiée aux seniors bruxellois. «La Guinguette de BX1» sera diffusée tous les jours à 15h. Des artistes bruxellois «appréciés de nos aînés» s’y produiront.

Une nouvelle émission télé quotidienne destinée aux seniors bruxellois démarre ce lundi 27 avril sur la chaîne BX1. Ce rendez-vous est appelé «La Guinguette de BX1» et sera présenté par Jean-Charles De Keyzer. Il s’inspire d’un programme culturel que la COCOF mène depuis de nombreuses années dans des maisons de repos.

«Notre travail de terrain nous confronte à l’isolement dans les maisons de repos. À un moment de la vie qui ne devrait être que bonheur et sérénité, nos seniors sont confrontés au stress et à la souffrance», s’inquiète pour sa part Marc de Haan, Directeur Général de BX1. «Il est essentiel pour nous de pouvoir être à leurs côtés et d’aller à leur rencontre».

Des contenus créés spécialement

«Nos aînés disposent très souvent d’une télévision plutôt que d’un ordinateur», remarque pour sa part Rudi Vervoort (PS), Ministre-Président de la Région bruxelloise et Ministre en charge de la culture et de l’audiovisuel à la COCOF. D’où cette idée de collaboration avec BX1 «permettant de se changer les idées et de s’offrir un moment d’évasion». Vervoort: «Nous avons été alertés par le secteur bruxellois et les proches des résidents qui s’inquiètent de la solitude et de l’isolement en cette période de confinement».

Dès ce 27 avril, et ce quotidiennement de 15h à 15h30, BX1 diffusera donc cette nouvelle émission «avec une programmation très variée, mêlant divertissement, musique et archives sous forme de contenus d’interprètes bruxellois appréciés par nos aînés». Certains contenus seront créés spécialement alors que les maisons de repos sont invitées à transmettre leurs images à l’adresse guinguette@bx1.be.

Et Vervoort de se féliciter: «Toutes les prestations seront rémunérées. C’est aussi une manière de soutenir les artistes bruxellois qui ont vu leurs contrats annulés et qui se retrouvent dans une situation précaire.»