Fabian Maingain: «Rouvrons les marchés sur le modèle français»

Les marchés sont-ils les «grands oubliés» du plan de déconfinement actuel? Fabian Maingain le pense. L’échevin bruxellois plaide pour la réouverture des rendez-vous hebdomadaires, sur le modèle français.

«Grands oubliés de cette crise, ce sont plus de 600 ambulants qui ne peuvent plus vendre leur marchandise sur les marchés de la Ville de Bruxelles depuis le mois de mars». Et Fabian Maingain, Échevin des Affaires économiques (DéFI) à la Ville, veut montrer qu’il s’en inquiète. Il plaide ce 27 avril pour «la réouverture des marchés alimentaires avec la mise en place d’un cadre sanitaire». Il y verrait aussi une réponse à «la hausse des prix en supermarchés». La Ville organise 7 marchés hebdomadaires sur son territoire.

Maingain dit se baser sur le modèle français «où les marchés ont pu rester ouverts»: «la ville d’Argenteuil a pu constater une fréquentation importante du marché». Deux raisons à cela d’après Maingain: «les files d’attentes y sont mieux organisées que dans les supermarchés, et les mesures de distanciation sociale y sont de mises sur toute la durée de la visite, contrairement aux supermarchés».

«Une importante organisation logistique»

Alors, quid à Bruxelles? Maingain plaide pour une limitation des marchands. Ne seraient admis que les «marchands alimentaires abonnés» et les «volants alimentaires ayant répondu à l’appel de la Commune». Ceux-ci devraient fournir à leurs employés «gants, masques et film alimentaires pour protéger les étalages de fruits et légumes». Enfin, l’échevin plaide pour le payement par carte et un système de précommande pour limiter les files.

Il reviendrait enfin à la Ville de déployer «une importante organisation logistique, notamment via le placement de barrières devant les stands pour protéger les denrées alimentaires et pour organiser les files d’attentes». Il faudra aussi respecter «l’interdiction du self-service».

La réouverture des marchés se ferait «par vagues». Dans un premier temps, sont concernés «le marché de Saint-Catherine ainsi que son marché bio, le marché d’Anneessens, le marché Bockstael, le marché de Wand, le marché de la Chaussée d’Anvers et le marché de Peter Benoît».