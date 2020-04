VIDÉO | Coronavirus: des chapeaux pour respecter la distanciation sociale entre élèves

Pour s’assurer qu’ils respectent les mesures de distanciation sociale, de jeunes élèves chinois sont invités à porter des couvre-chefs plutôt inhabituels.

Alors que l’Europe, les États-Unis et l’Afrique luttent toujours contre la propagation du coronavirus, la vie reprend peu à peu son cours en Chine, foyer de la pandémie.

Déconfinés depuis plusieurs jours, les jeunes Chinois sont même retournés en classe près de quatre mois après que les écoles aient fermé, fin janvier. Une rentrée attendue mais forcément marquée par de nouvelles mesures de sécurité.

Outre les trottoirs pulvérisés au désinfectant et la mise en place de sas de décontamination à l’entrée de certains établissements, les élèves chinois se voient imposer un respect strict des mesures de distanciation sociale. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons.

Dans l’école primaire de Hangzhou, dans l’est de la Chine, les plus jeunes n’ont pas d’autres choix que de porter des chapeaux spécifiques sur lesquels des tiges d’un mètre ont été ajoutées.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH