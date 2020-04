Confinement: un relâchement observé par la police boraine

Les mesures de déconfinement semblent anticipées par une partie de la population…

Cela fait quelques jours déjà que la zone de police boraine constatait un certainement relâchement dans le respect des mesures de confinement liées à la lutte dans la propagation contre le Covid-19.

Et la conférence de presse que la 1re Ministre Sophie Wilmès a tenue vendredi dernier semble avoir «accéléré» le processus, comme si les citoyens anticipaient le déconfinement.

La police boraine a effectivement constaté «une circulation plus dense, des rassemblements en augmentation, des déplacements à gogo pour des courses non essentielles…»

Si samedi, la situation était relative calme avec 15 PV pour non-respect des mesures de confinement dressés (la moyenne quotidienne basse), le dimanche était beaucoup plus chargé: ce ne sont pas moins de 32 personnes qui ont fait l’objet d’une verbalisation Covid-19. «Depuis le début du confinement nous n’avions dressé autant voire plus de PV que les 3 avril (34 PV) et 12 avril (33 PV)», constate la zone de police.

Les infractions constatées par les patrouilles piétonnes, à vélo ou en voiture relèvent surtout de rassemblements et de déplacements non-essentiels et non urgents.

Les policiers ont par exemple sanctionné une réunion «entre amis» dans un jardin framerisois, un rassemblement sur le plateau de la gare de Saint-Ghislain ou encore à proximité d’une batterie de garages à la Cité Cosmopolite.

«Les mesures de confinement sont toujours d’actualité et ce au moins jusqu’au 3 mai, il est dès lors hors de question pour la Police boraine de relâcher son attention et de laisser une partie des citoyens abandonner trop rapidement les mesures destinées à limiter la propagation du Coronavirus», insistent les instances de la zone de police.