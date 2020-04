La Ville de Liège lance une reprise progressive des chantiers

À Liège, les chantiers reprennent progressivement, mais avec des mesures de sécurité spécifiques pour éviter la propagation du coronavirus.

Avec la pandémie de coronavirus, l’ensemble des chantiers de la Ville de Liège étaient mis à l’arrêt. Mais, depuis quelques jours, ils sont progressivement en train de redémarrer. Ce qui constitue assurément une bonne nouvelle pour l’ensemble des personnes concernées.

«Ce redémarrage est bien sûr conditionnel et sous-tend des mesures de sécurité spécifiques, en rapport avec la situation que nous vivons», souligne-t-on au cabinet de l’échevin des Travaux, Roland Léonard (PS). «Parmi ces mesures, on citera notamment le maintien de la distanciation sociale, le lavage des mains, l’évitement des contacts, la désinfection de l’outillage et l’organisation des transports... Ces précautions doivent être scrupuleusement respectées par les entreprises en charge de nos chantiers et les surveillants de la Ville contribuent également à veiller à leur stricte observance.»

Le chantier de l’avenue Reine Astrid à Grivegnée, qui a repris le 9 avril, a donc été le premier à redémarrer. «Dans le cadre du réaménagement global de cette importante artère de quartier, la phase en cours consiste en la reconstruction des trottoirs avec leur bétonnage et la pose des bordures dans le tronçon de l’avenue Reine Astrid compris entre la placette et l’avenue des Coteaux.»

À Angleur, les travaux du Collecteur de la plaine, qui concernent plusieurs voiries du centre du quartier, ont également repris. «Il s’agit de travaux d’égouttage en profondeur menés conjointement avec l’AIDE, afin d’offrir aux habitants, par la pose de nouvelles conduites, une réponse efficace aux intempéries.»

À ces travaux s’ajoutent le renouvellement des infrastructures d’impétrants (Cile, Resa, Proximus). Le chantier a repris le 21 avril avec la reconstruction de la voirie de la rue du Crucifix et de l’impasse de la rue Triolet. «Nous terminons également le pavage de la rue Devant l’Aîte. La prochaine étape, qui devrait commencer la semaine prochaine, consiste en la réfection et le réaménagement de la rue de Chênée. «

Dans le pipeline des travaux prévus pour la semaine prochaine, on trouve également la poursuite du chantier en cours dans le quartier Sainte-Walburge, notamment dans le tourne à droite vers le boulevard XII ème de Ligne au sommet de la rue Montagne Sainte-Walburge. Les travaux sur les canalisations de la Cile sur le boulevard XII ème de Ligne sont aussi au programme. «Dans la foulée, nous procéderons également à la poursuite de la reconstruction du boulevard Jean de Wilde.»

À Wandre, depuis ce lundi, l’entreprise en charge de la réfection de la rue Neuville procédera à la pose du tarmac sur le tronçon concerné.

«Divers chantiers d’importance sont très provisoirement en suspens, dans l’attente que les impétrants liés à ces travaux, définissent leurs procédures d’intervention dans le respect des normes de sécurité actuelles. Il s’agit de la rue des Bonnes Villes, axe important du quartier Outremeuse, mais aussi de la rue Tête de Bœuf dans le Carré et enfin de la rue des Coudriers à Angleur.»

À mentionner aussi, la rue Lamarck dans le quartier Saint-Léonard. Par réquisition du bourgmestre, une intervention de raclage de la couche d’usure et de pose d’un nouveau tarmac est prévue afin de remédier plus durablement à son état dégradé. Dans la liste des reprises de chantier, elle intègre naturellement le rang des priorités. Les travaux devraient démarrer sous peu.

«Comme à l’habitude, tous ces chantiers ont fait ou feront, selon qu’ils ont déjà repris ou reprendront, l’objet d’une distribution de toutes boîtes «Info Travaux» aux riverains concernés. Sur ceux-ci, les contacts avec les entreprises, les responsables de la Ville et l’échevinat des Travaux sont mentionnés afin de répondre au mieux à tout besoin ou toute question qui pourraient se poser.»