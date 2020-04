Un problème de droits empêche Monfils de disputer le tournoi virtuel de Madrid

Gaël Monfils (ATP 9) ne disputera finalement pas le tournoi de tennis virtuel de Madrid qui débute lundi et où le Belge David Goffin (ATP 10) est aussi engagé.

Le Français a expliqué dimanche sur Twitter qu’un «conflit de droits entre plates-formes de streaming» l’empêchait d’y prendre part. Il sera remplacé par son compatriote Benoit Paire, a annoncé le Mutua Madrid Open.

Sadly I will not be able to participate in the Virtual Mutua Madrid Open due to conflicting rights between streaming platforms. I wish all the best to all players and I hope to be able to play next time.