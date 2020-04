D’Ieteren propose d’allouer l’augmentation du dividende à un programme de solidarité

Ce programme s’ouvrira aussi aux contributions personnelles des administrateurs, des dirigeants et des collaborateurs du groupe. D’Ieteren

Le conseil d’administration du groupe D’Ieteren proposera à son assemblée générale de maintenir le dividende identique à celui de l’année dernière, soit 1,00 euro par action, et d’allouer l’augmentation initialement prévue (0,15 euro par action) à la constitution d’un programme de solidarité venant en aide aux salariés du groupe qui subiraient des conséquences liées à la crise du Covid-19.

Ce programme s’ouvrira aussi aux contributions personnelles des administrateurs, des dirigeants et des collaborateurs du groupe, a souligné lundi la société-mère de Belron, de D’Ieteren Auto (qui importe entre autres les marques du groupe automobile Volkswagen en Belgique), de D’Ieteren Immo et du fabricant italien de carnets de notes et accessoires de lecture Moleskine.