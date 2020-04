La Croix-Rouge appelle aux dons de sang en vue de la reprise des hôpitaux

Les hôpitaux se préparent à reprendre les activités qui ne peuvent plus être reportées. ÉdA

Alors que les hôpitaux annoncent une reprise pour début mai, le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique fait appel aux donneurs, dans un communiqué de presse diffusé dimanche soir.

«Si les réserves de sang étaient bonnes il y trois semaines, elles ont fortement diminué depuis lors», explique Thomas Paulus, porte-parole du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique. De nombreuses collectes ont en effet été annulées dans les entreprises et écoles en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement associées.

La situation actuelle du service du sang est «gérable quand elle est couplée à une activité transfusionnelle réduite dans les hôpitaux mais devient problématique alors que les activités reprennent à leur niveau habituel».

Or, un assouplissement des mesures de confinement est en vue et les hôpitaux se préparent à reprendre les activités qui ne peuvent plus être reportées. «Même si cette reprise des activités se fait progressivement, le Service du Sang se doit d’être prêt pour faire face à la demande» signale Paulus.

Dès lors, la Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux donneurs et donneuses «à venir donner son sang dans les jours et semaines qui viennent».

Le don de sang «reste un acte sûr et que les déplacements pour se rendre en collecte sont autorisés», insiste le service du sang, qui précise aussi que les dons dans les 16 centres de collecte en Wallonie et à Bruxelles se font sur rendez-vous.