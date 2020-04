Pain au levain: «Essayer, c’est l’adopter»

Avec un goût riche et variable et une conservation longue, le pain au levain ne manque pas d’atouts. innazagorulko – stock.adobe.com

Équipier de choc pour réussir un pain goûteux aux nombreuses vertus, le levain fait son grand retour dans les cuisines. Comment vivre avec ce concentré de bactéries?

Il est presque devenu un membre de la famille. Se tenant dans un simple pot de verre, discret mais frémissant d’ardeur, Prospère est le nom que Pierre Léger a donné à son levain, son «collègue boulanger» privilégié. Voilà 10 ans que ce Montois s’est lancé dans l’expérience d’une panification plus naturelle.

«À l’époque, je ne trouvais pas de qualité satisfaisante dans les pains vendus autour de chez moi. J’ai un jour goûté un pain au levain dans le sud de la France à la texture et au goût incroyables. J’ai voulu relever le challenge de le réaliser chez moi.»

Pierre Léger est donc devenu un véritable adepte de cette fermentation, dont l’origine remonterait aux environs de 3000 av. J.-C, en Égypte. Aujourd’hui, c’est à l’Oasis, un écocentre qu’il a fondé et qu’il dédie à la transmission de savoirs, que Pierre Léger partage ses conseils pour l’élaboration de ce pain ancestral. «En deux heures de formation à peine, il est possible d’apprendre et de comprendre les principes du travail avec un levain. Après, on joue au feeling», explique l’animateur, toujours fasciné par cet ingrédient vivant.

La formation permet d’appréhender la technique manuelle et la dimension sensuelle de la fabrication: «car la consistance et le toucher sont des aspects qu’on ne peut reconnaître via des tutos internet.» Si l’écolage est un réel plus pour se lancer, la démarche de panification peut se réaliser de façon autodidacte. L’activité est d’autant plus intéressante en confinement. «Le levain nous rend autonome, libre de levure chimique du commerce. Par ailleurs, j’y trouve un rituel agréable qui ponctue mon quotidien.»

Qualité nutritive certaine

Avec un goût riche et variable et une conservation longue, le pain au levain ne manque pas d’atouts. Citons également sa qualité nutritive. L’explication est chimique: son type de fermentation, lactique, est plus long que celle de la levure chimique, qui est alcoolique. «La fermentation lactique permet le développement d’enzymes qui vont rendre disponibles les minéraux des céréales, et donc assimilables lors de la digestion.»

«Prospère», quant à lui, essaime ses «petits»: de nouvelles générations de levain livrées aux novices, voisins et copains. Le partage, c’est ça aussi, l’esprit du pain au levain.

Aux petits soins Fotolia Un peu d’amour, d’eau fraîche et de farine. Voici les ingrédients réclamés par le levain. L’élevage de dizaines de milliards de bactéries lactiques nécessite un minimum d’attention pour travailler efficacement. Tous les jours, voir tous les deux ou trois jours, selon la production de pain, son maître veille à lui apporter, à dose égale, de la farine et de l’eau (exemple: 175 g + 175 ml). La farine complète ou semi-complète (sans additif) peut provenir de diverses céréales: froment, épeautre, seigle… Il semblerait que cette dernière soit la plus efficace. Le chlore n’étant pas l’ami des bactéries, il est préférable de verser de l’eau de source ou de l’eau du robinet «aérée», restée dans une carafe ouverte durant quelques heures. Dans le bocal du levain, mélanger avec une cuillère en bois (le levain n’apprécie pas le fer). Calme, climat tempéré et petits mots d’encouragement susurrés à son levain doperont son entrain. Enfin, comme tout membre de la famille qui se respecte, le levain porte un petit nom. Créer son levain chef La plupart du temps, l’initiation au levain se pratique avec une base prélevée sur un autre. Mais avec un peu de patience, il est possible de créer son levain. Pour ce faire: dans un pot en verre, verser 5 g de farine de seigle avec 5 g d’eau et 1 g de miel. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte assez épaisse. Positionner le couvercle sur le pot, sans le fermer, pour laisser le levain respirer. Laisser à température ambiante (à plus de 20 °C) jusqu’à voir apparaître de premières bulles. Un jeune levain doit recevoir des repas rapprochés pour garder sa force. Un ou deux par jour.