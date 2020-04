Coronavirus: un foodtruck qui faisait office de café itinérant confisqué à Malines

Une foodtruck a été confisqué samedi soir à Walem (Malines) car sa propriétaire, tenancière d’un établissement horeca, l’utilisait comme café itinérant, a indiqué la police locale.

La tenancière s’est justifiée en disant qu’elle «manquait à ses clients» et souhaitait donc faire quelque chose pour eux.

La propriétaire risque une amende de maximum 4.000 euros.

Pour la police, il s’agit d’un commerce horeca et de déplacements non-essentiels, ce qui est interdit actuellement. En outre, une infraction à la circulation routière commise car la femme se trouvait dans la remorque alors qu’elle était tractée. L’initiative de la tenancière du bar a également poussé des gens à sortir de chez eux et à se rassembler à proximité du foodtruck. Un procès-verbal a été dressé et la propriétaire risque une amende allant jusqu’à 4.000 euros.

Quant au mari, qui conduisait la voiture tractant la remorque du foodtruck, il a écopé d’une amende de 250 euros pour déplacement non-essentiel.