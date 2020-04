À nouveau plus d’hospitalisations, 20 nouveaux cas à Genappe

Après avoir baissé, le nombre de personnes hospitalisées en Brabant wallon remonte légèrement.

Trente-sept patients sont soignés du coronavirus dans les hôpitaux brabançons wallons. C’est deux de plus que la veille. Le nombre de personnes hospitalisées en Brabant wallon diminuait depuis le 18 avril et avait atteint son chiffre le plus bas depuis le 23 mars. Avant de connaître une nouvelle hausse ce dimanche, selon le bilan quotidien livré par Sciensano.

Dix patients sont en soins intensifs. C’est un de moins que la veille. C’est aussi le chiffre le plus bas depuis le 25 mars.

Six nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons wallons, ces deux derniers jours.

Trois patients ont pu quitter l’hôpital suite à l’amélioration de leur santé sur le même laps de temps.

69 nouveaux cas avérés en Brabant wallon en deux jours

69 nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon ont été annoncés, ces samedi et dimanche. On recense désormais 1 156 cas avérés de Covid-19 en Brabant wallon.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Si, au niveau de la Belgique, le nombre de tests réalisés a augmenté, on ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

Tubize est toujours la commune la plus touchée avec 124 cas (+2 en deux jours). Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, compte actuellement 109 cas avérés (+54 en deux jours); Wavre compte 117 cas avérés (+5 en deux jours).

Ramillies est la commune la moins touchée avec 8 cas avérés.

20 nouveaux cas à Genappe, 11 à Ottignies-LLN

La plus forte hausse du week-end a été observée à Genappe où 20 nouveaux cas avérés de coronavirus ont été détectés en deux jours. Une augmentation qu’on peut mettre en lien avec les tests effectués en maison de repos. Une forte augmentation (+11 en deux jours) a aussi été annoncée pour la commune d’Ottignies-LLN.

Rebecq est la commune où le coronavirus est le plus présent, avec 49,4 cas pour 10 000 habitants. Tubize (46,3), Genappe (40,5) et Jodoigne (39,4) suivent.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 7 094 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.