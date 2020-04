Nouveau bilan en Belgique: le cap des 7 000 morts franchi, mais les hôpitaux se désengorgent

Covid-19: le Centre de crise et le SPF Santé publique ont communiqué, comme chaque jour, les derniers chiffres concernant la pandémie chez nous. On fait le point.

Le centre de crise a communiqué ses chiffres par communiqué ce dimanche matin.

Avec 178 morts en 24h, la Belgique a franchi le cap des 7 000 morts liées à une infection au coronavirus.

Sur les 7 094 personnes décédées, 45% sont mortes à l’hôpital, 53% dans une maison de repos et de soins, 0% à la maison et 0% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (10%) ou des cas suspects (90%).

Nombre d’hospita lisations en baisse

Au total, 3 959 patients sont actuellement hospitalisés. 204 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h.

891 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 43 patients au cours des 24 dernières heures.

Dans le même temps, 368 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours des 24 dernières heures. Une bonne nouvelle puisque les hôpitaux se désengorgent doucement.