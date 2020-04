PHOTOS | Archives du foot belge: 26 clichés issus de la saison 1997-98

En manque de foot en cette période de confinement? Petit coup d’oeil dans le rétro qui devrait plaire aux nostalgiques.

Ces photos sont signées de Benoît Mariage, devenu réalisateur de films par la suite, Philippe Berger, aujourd’hui retraité, et Jacques Duchateau, toujours reporter images au sein de notre entreprise. Elles traînaient dans un placard et nous ont permis de replonger dans la campagne 1997-98 qui avait vu le FC Bruges d’Eric Gerets sacré champion. Cette saison où le Standard de Liège erecrutait les frères Mpenza mais qui voyait les Rouches finir à une piètre 9e place et où le Germinal Ekeren (3e) terminait devant Anderlecht au classement final.

Cette année-là était aussi celle de la Coupe du monde en France. Un Mondial où les Diables rouges de Georges Leekens terminèrent invaincus... mais éliminés dès le 1er tour après des partages contre les Pays-Bas, le Mexique et la Corée du sud.

Nous vous partagions ces clichés depuis le 31 mars sous forme de quiz sur nos réseaux sociaux sportifs avec le hashtag #Archivesdufootbelge. Vous trouverez toutes les réponses dans le diaporama en haut de cet article.