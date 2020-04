Après l’épisode du désinfectant, Trump ne veut plus perdre son temps en conférence presse

Ses propos semblent confirmer des informations de médias américains selon lesquelles, le président américain envisageait de cesser ses conférences de presse.

Le président américain Donald Trump a tweeté samedi que ses points presse quotidiens sur la pandémie de nouveau coronavirus ne méritaient pas qu’il y consacre du temps, deux jours après avoir suscité une polémique mondiale en semblant envisager de traiter la maladie au désinfectant.

«À quoi sert d’avoir des conférences de presse à la Maison Blanche quand les ‘médias orientés’ ne font que poser des questions hostiles et refusent ensuite de rapporter la vérité ou les faits de manière exacte», a écrit le président républicain.

«Ils font des audiences record, et le peuple américain n’a rien d’autre que des fake news. Ça ne vaut pas le temps et l’effort! «, a-t-il tweeté.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!