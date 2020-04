Kim Jong Un: grande incertitude autour de son état de santé

Les rumeurs enflent autour de l’état de santé du leader nord-coréen. Il aurait récemment subi une opération du cœur. Depuis lors, c’est silence radio. Selon le site américain TMZ, Kim Jong Un serait mort ou sur son lit de mort.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait récemment été opéré d’une opération du cœur. Depuis lors, celui-ci n’a plus donné signe de vie, alimentant ainsi les rumeurs les plus folles concernant son état de santé.

Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens, a affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires et qu’il était en convalescence dans une villa dans la province de Phyongan du Nord. «La raison du traitement cardio-vasculaire urgent qu’a subi Kim était son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue», affirme Daily NK en citant une source nord-coréenne non identifiée. Cette information n’a pas été confirmée mais a suscité nombreuses spéculations.

La Chine a envoyé cette semaine en Corée du Nord une équipe composée d’experts médicaux afin de porter conseil auprès de Kim Jong Un. Plusieurs médias américains et sud-coréens ont rapporté à ce propos que le leader nord-coréen se trouverait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire. Les médias nord-coréens sont restés silencieux sur la question.

Aujourd’hui, le site américain TMZrévèle que le leader nord-coréen serait… «mort ou sur son lit de mort sans aucun espoir de guérison.» Le site se base sur des sources chinoises et japonaises non identifiées. Rien d’officiel n’a encore été communiqué en ce sens à l’heure actuelle. Rappelons-nous toutefois que TMZ avait été le premier média à avoir annoncé la mort de Michael Jackson en 2009.