Kevin De Bruyne va être papa pour la troisième fois, sa femme attend une fille

Kevin De Bruyne va être papa pour la troisième fois. Samedi soir, le milieu de terrain de Manchester City a annoncé que sa femme Michèle Lacroix était enceinte d’une petite fille.

«La pièce manquant de notre puzzle. Notre fille», a tweeté le Diable Rouge en ajoutant une photo où l’on peut apercevoir sa compagne se tenant le bas du ventre.

The missing piece of our puzzle. Our daughter pic.twitter.com/SuJqwN7Ckb