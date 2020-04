Un Bastognard de 22 ans décède au Kosovo

David Gjini, un Bastognard de 22 ans d’origine albanaise, est décédé au Kosovo vendredi.

Funeste nouvelle apprise ce samedi en provenance du Kosovo: David Gjini, un Bastognard de 22 ans d’origine albanaise, y est décédé vendredi soir. D’après les médias locaux, il aurait été tué par balle par un membre de sa famille, à Gjakovë. Le coupable serait en détention. Les circonstances précises ne sont pas connues.

Un sourire caractéristique

Le jeune Bastognard était retourné au Kosovo voilà quelques semaines, il y passait le confinement et devait revenir à Bastogne à la fin de celui-ci. Le choc est réel pour ses proches et amis bastognards. Bien connu parmi les jeunes de la région, David Gjini a suivi ses secondaires notamment à l’ICET et à l’INDSé. Il travaillait dernièrement pour un magasin de construction au Grand-Duché.

Ses proches et amis garderont le souvenir d’un jeune homme bon vivant, qui ne refusait jamais une partie de foot entre amis et qui n’hésitait jamais à lâcher un mot pour rire, avec son sourire caractéristique. Avec une forte personnalité qui en a marqué plus d’un. Une personnalité qui prenait autant de place qu’elle ne va manquer désormais à Bastogne.