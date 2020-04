Le gouvernement anglais discute d’une potentielle reprise de la Premier League

Kevin De Bruyne (Manchester City) lors de la rencontre entre Manchester City et West Ham United, le 19 février 2020. AFP

Le gouvernement britannique est actuellement en pourparlers avec la Premier League au sujet d’une reprise de la saison de football le 8 juin, à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, pour espérer la terminer le 27 juillet. Plusieurs médias britanniques l’ont évoqué samedi.

Comme dans la plupart des pays, le football est à l’arrêt en Angleterre à cause de la pandémie de Covid-19. Si l’arrêt provisoire de la Premier League est acté jusque fin avril, le secrétaire d’État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport Oliver Dowden examine plusieurs options pour reprendre le chemin des terrains. Une reprise n’aura lieu uniquement si les clubs venaient à respecter scrupuleusement les mesures hygiéniques. Joueurs et officiels devraient également être régulièrement testés au Covid-19.

Il reste 92 matches à jouer pour le compte de la saison actuelle de première division anglaise, suspendue depuis le 13 mars et dominée outrageusement par Liverpool, à deux doigts de remporter son premier titre depuis 1990.

Les matches se dérouleraient à huis clos, avec un maximum de 400 personnes autorisées, dont les journalistes, seulement si elles ont été testées négativement au coronavirus. Le tout dans des stades présélectionnés afin de limiter le recours aux services médicaux.

La date du 22 août a été mise sur la table pour le début de la saison 2020-21.

En permettant au football de reprendre ses droits, le gouvernement espère donner une lueur d’espoir au peuple britannique en ces temps difficiles. «Nous travaillons dur pour que le sport revienne à la télévision», a déclaré une source gouvernementale à Sky News. «Ce n’est évidemment pas la même chose que d’aller au stade, mais ce serait un coup de pouce pour le pays.»