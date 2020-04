Un plan de relance de la médecine spécialisée: «Sauver également les patients non infectés au Covid-19»

L’ABSyM, l’association belge des syndicats médicaux, «se réjouit» de la décision du Conseil national de sécurité au sujet de la reprise des activités non Covid-19. Un plan de relance de la médecine générale et spécialisée est en cours de réalisation.

Vendredi soir, la Première ministre Sophie Wilmès a énoncé le plan de déconfinement, qui se déroulera en plusieurs phases.

RELIRE | Le résumé des annonces du conseil de sécurité du 24 avril en une vidéo et dans un tableau récapitulatif

Dans la première phase, qui débutera le 4 mai, il est indiqué qu’il y aura un «élargissement graduel et sécurisé de l’accès aux soins de santé généraux et spécialisés».

Une bonne nouvelle pour l’ABSyM, l’association des syndicats médicaux. Car certains patients, qui doivent être admis en urgence ou traités pour d’autres pathologies que le coronavirus, n’osent parfois plus franchir les portes des hôpitaux. «Nous constatons sur le terrain une réduction nette des plaintes liées à des maladies potentiellement très graves. La crainte, partagée par le corps médical du monde entier, est que ces patients ne se dégradent en restant chez eux parce qu’ils n’osent pas recourir aux soins», indique Philippe Devos, président de l’ABSyM.

Il est déjà possible de consulter un médecin, généraliste ou spécialiste, par téléphone ou vidéoconférence, pour tout problème qui ne nécessite pas une admission en urgence.

Récupérer les patients avant qu’il ne soit trop tard

Un plan de relance de la médecine spécialisée est en cours de réalisation par le Groupement Belge des médecins Spécialistes (GBS), après avis de chaque spécialité médicale. Ce redémarrage permettra, selon l’ABSyM, «de récupérer ces patients avant qu’il ne soit trop tard».

«Ce plan permettra de s’assurer prioritairement que les ressources nécessaires à la sécurité des patients et des soignants (masques, etc.) sont disponibles en quantité suffisante. La priorité reste de garantir à nos patients que le risque d’attraper le virus en consultation sera au plus bas lorsqu’ils se rendront chez le généraliste ou chez le spécialiste.»

Le redémarrage se fera par phase, d’abord les soins semi-urgents et ensuite les soins planifiables «qui peuvent attendre sans aucune conséquence pour la santé du patient».

Les phases seront rendues publiques dans le courant de la semaine prochaine.

«Entre-temps, dans les hôpitaux, conformément aux instructions du Risk Management Group, ils ont libéré suffisamment de lits pour garder une marge de sécurité pour faire face à une éventuelle deuxième vague de patients Covid-19», conclut Philippe Devos.