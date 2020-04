Coronavirus: le bilan frôle les 200.000 morts, le paludisme progresse et devrait aussi être meurtrier

Covid-19: vaincre cette pandémie exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire», a martelé le secrétaire général des Nations unies. Mais une calamité en cache une autre…

La barre symbolique des 200.000 morts du nouveau coronavirus devait être franchie ce samedi, l’ONU sonnant la mobilisation générale pour accélérer la production d’un vaccin accessible à tous, seul moyen de juguler la pandémie qui lamine l’économie mondiale.

Vaincre cette pandémie, qui contraint la moitié de l’humanité au confinement et expose la planète à une récession sans précédent, exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire», a martelé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Près de 400.000 personnes supplémentaires pourraient mourir du paludisme cette année

Mais une calamité en cache une autre: en raison de problèmes de distribution de moustiquaires et de médicaments à cause du coronavirus, près de 400.000 personnes supplémentaires pourraient mourir du paludisme cette année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Déjà au Zimbabwe, le nombre de cas de paludisme a bondi de près de 50% par rapport à l’an dernier. «Il est probable que des patients atteints du paludisme restent chez eux au lieu d’aller se faire soigner» à l’hôpital de crainte de contracter le coronavirus, estime Norman Matara, de l’Association zimbabwéenne des médecins pour les droits humains (ZADHR).

Le bilan des morts du paludisme en Afrique subsaharienne pourrait approcher les 770.000 cette année, soit «deux fois plus qu’en 2018», a relevé l’OMS, alors qu’a lieu samedi la Journée internationale de lutte contre cette maladie, qui contrairement au Covid frappe particulièrement les enfants.

Face à l’urgence sanitaire, l’ONU et l’OMS ont présenté vendredi une initiative «historique» pour la production de remèdes contre le coronavirus. La course est déjà engagée entre laboratoires pour trouver le produit adéquat avec une demi-douzaine d’essais cliniques, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais l’enjeu est d’obtenir un vaccin et un traitement «abordables, sûrs, efficaces» et disponibles «pour tous, partout», a martelé Antonio Guterres, mettant en garde contre une solution qui exclurait les plus pauvres.

Cette initiative implique plusieurs pays d’Europe, le continent le plus endeuillé avec plus de 119.000 décès. Mais ni la Chine, d’où est partie la pandémie fin 2019, ni les États-Unis ne se sont associés à sa présentation.