EN IMAGES | Les meilleurs détournements sur le (dé)confinement et la crise du coronavirus

Le Conseil national de sécurité a donné ses recommandations pour la préparation du déconfinement, à partir du 4 mai. De quoi attiser la créativité des internautes.

RELIRE | Le résumé des annonces du conseil de sécurité du 24 avril en une vidéo et dans un tableau récapitulatif

La tenue tardive de la conférence de presse du Conseil national de sécurité, qui a débuté aux alentours de 22 h, a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Quand Sophie Wilmes va prendre l'antenne pic.twitter.com/kUjIX0T3YO — Roberto Ramirez (@Roberto_1er) April 24, 2020

Interpellant, d’autant que de nombreuses données ont été avancées durant ce rendez-vous avec la presse. De quoi s’y perdre dans toutes les phases…

À partir du 4 mai, les activités sportives à l’air libre et sans contact pourront reprendre. Une aubaine pour les kayakistes, qui pourront pagayer gaiement sur la Lesse. Mais on devrait être loin d’un embouteillage: les déplacements non essentiels et non urgents ne seront toujours pas autorisés.

Certains écoliers de primaire et de secondaire reprendront le chemin de l’école à partir du 18 mai, dans des conditions bien particulières. Une chose est certaine: le masque sera obligatoire pour tous les enfants de plus de 12 ans et les professeurs.

Pour les cafés et restaurants, c’est encore le flou. À partir du 8 juin, il y aura une réouverture potentielle et progressive des restaurants, puis plus tard des cafés et bars, sous strictes conditions. On sait déjà que cette phase sera longue et complexe. En attendant, les barmen et barmaids peuvent s’entraîner…

Les cafés s'entraînent pour la sortie du confinement... on a hâte d'aller boire un coup en terrasse le 11 mai ! #Deconfinement #Deconfinement11Mai pic.twitter.com/Jo0s0CYGsK — les mutins (@MutinsPangee) April 19, 2020

Si l’activité physique en extérieur a toujours été permise, certains ont aussi profité du confinement pour se faire de bons petits plats. Mais attention aux chiffres sur la balance. Le meilleur baromètre: enfiler le pantalon…