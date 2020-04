Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 25 avril.

Coronavirus | Nouveau bilan en Belgique: moins de patients hospitalisés, moins de patients en soins intensifs

Covid-19: le Centre de crise et le SPF Santé publique ont communiqué, comme chaque jour, les derniers chiffres concernant la pandémie chez nous. On fait le point.

En Flandre, les élèves de 1re et 2e primaires retourneront à l’école le 18 mai: et en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Le Conseil national de sécurité a donné ses recommandations pour le déconfinement ce vendredi. Pour l’enseignement, la reprise des cours, progressive et très partielle, a été abordée. Mais il subsiste des différences entre les différentes communautés linguistiques. Une réunion est d’ailleurs en cours en Fédération Wallonie-Bruxelles.

«Le masque, un élément du bon sens civique»

La meilleure garantie, dans la perspective d’un plan de déconfinement réussi, est avant tout «le comportement responsable de chacun d’entre nous» selon le porte-parole du Centre de crise.

Quand pourra-t-on faire du tourisme en Belgique? Et à l’étranger?

Le Conseil national de sécurité a fait le point sur les différentes phases de déconfinement. Les déplacements non essentiels en Belgique sont autorisés dans la phase 2, à partir du 18 mai.

Maisons de repos en Wallonie: 17% des résidents testés sont positifs

Sur les 9.290 tests réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 17% étaient positifs.

4,3% de la population belge a développé des anticorps contre le coronavirus

Selon l’Institut belge de santé (Sciensano), 4,3% de la population belge a développé des anticorps contre le coronavirus et l’immunité de la population flamande a doublé en 2 semaines.

Masque obligatoire, reprise dans les écoles et commerces: voici les phases prévues pour l’après 4 mai

L’épidémie de coronavirus est entrée dans une nouvelle phase. Il est temps pour la Belgique de préparer le déconfinement. Voici les décisions du Conseil national de sécurité de ce vendredi 24 avril 2020.

Brussels Airlines compte toujours reprendre ses vols le 15 mai

«À ce stade», Brussels Airlines compte toujours reprendre ses vols le 15 mai, a indiqué samedi matin une porte-parole de la compagnie aérienne. Une décision définitive sera prise «dans les prochains jours».

Le dépistage et le traçage iront de pair pendant le déconfinement

Le dépistage des cas Covid-19 et le traçage de leurs contacts pour les avertir et les tester joueront un rôle prépondérant dans le déconfinement, avec une capacité annoncée de 25.000 tests PCR par jour dès le 4 mai, a annoncé vendredi la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue du Conseil national de sécurité.

Pour la Ligue des familles, le gouvernement n’a pas apporté de solution aux parents

«Comment peut-on laisser tant de parents sans solution?», s’interrogeait la Ligue des familles ce vendredi à l’issue des mesures progressives de déconfinement présentées par le Conseil national de sécurité (CNS).

Le masque obligatoire à bord et en gare

Les transports publics sont en mesure d’absorber une hausse du nombre de passagers. Qui devront obligatoirement porter un masque.

«Tester tout le monde n’a pas de sens»

Le nombre de personnes testées croît de jour en jour. Pour cibler les personnes qui ont été porteuses du virus, explique Philippe De Backer.

Horeca: «Impossible de rouvrir sans soutien»

Les fédérations Horeca du pays proposent au gouvernement une série de mesures de soutien pour relancer le secteur frappé par la crise.

Deltrian produira deux fois plus de masques, jusqu’à 60 millions par an

À Fleurus, Deltrian produira des masques de protection non pas sur deux, mais quatre machines. Soit une capacité de 60 millions par an.

Un plan de relance de la médecine spécialisée: «Sauver également les patients non infectés au Covid-19»

L’ABSyM, l’association belge des syndicats médicaux, «se réjouit» de la décision du Conseil national de sécurité au sujet de la reprise des activités non Covid-19. Un plan de relance de la médecine générale et spécialisée est en cours de réalisation.

Les TEC retourneront progressivement à une offre scolaire et soulignent l’importance du civisme

Les transports en commun wallons vont revenir progressivement vers une offre scolaire qui desservira toutes les écoles en Wallonie, a indiqué samedi à l’agence Belga le directeur du marketing et de la mobilité du Tec, Stéphane Thiery. Celui-ci souligne l’importance, encore accrue vu les circonstances, d’un comportement civique.

Les réunions en famille doivent être autorisées dès la phase 1 du déconfinement, selon Écolo

Pour Écolo, les réunions en famille, dont l’autorisation n’est actuellement pas envisagée avant le 18 mai, doivent être permises dès la phase 1 du déconfinement. «Nous ne pouvons concevoir que l’économie passe avant l’humain», ont indiqué les écologistes samedi..

La réouverture des magasins sera entourée de règles strictes, selon Alexander De Croo

Selon le vice-Premier ministre Alexander De Croo, il n’était plus tenable de garder les commerces fermés ou de les différencier, a-t-il expliqué jeudi midi au JT de VTM, ce qui justifie la décision des autorités de prévoir, sous conditions, une réouverture de tous les magasins le 11 mai.

Pourquoi l’Espagne est un des pays les plus frappés par le coronavirus

L’Espagne compte plus de morts par habitant que tout autre pays à l’exception de la Belgique.

Le bilan frôle les 200.000 morts, le paludisme progresse et devrait aussi être meurtrier

Vaincre cette pandémie exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire», a martelé le secrétaire général des Nations unies. Mais une calamité en cache une autre…

Coronavirus | «On ne sait toujours pas de qui sont les cendres qui sont à la maison»: déclarée morte, elle se réveille à l’hôpital

Équateur: Alba Maruri «était inconsciente pendant trois semaines et avec cette folie du Covid, (à l’hôpital) on a confondu les noms et on l’a déclarée morte», a raconté son neveu, Juan Carlos Ramirez, sur les réseaux sociaux, avant de confirmer son récit à l’AFP.

Coronavirus: les utilisateurs pourront contrôler leur outil de «traçage», selon Apple et Google

Les applications de «traçage» sont controversées en raison des risques qu’elles peuvent faire peser sur la protection des données privées. Le système développé par Google et Apple, qui ont les systèmes d’exploitation les plus utilisés sur les smartphones à travers la planète, est attendu début mai.

Bilan quotidien en forte baisse aux États-Unis

Avec 1.258 décès supplémentaires du coronavirus en 24h, les États-Unis ont enregistré ce vendredi leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence.

Un ramadan morose a débuté

Mosquées fermées, rassemblements familiaux interdits et couvre-feux: le mois de jeûne sacré musulman du ramadan a débuté ce vendredi en plein confinement, même si certaines autorités religieuses ont rejeté les restrictions.

4 409 morts aux Pays-Bas

Le nombre de décès dus au coronavirus a augmenté de 120 aux Pays-Bas au cours des 24 dernières heures et s’élève désormais à 4.409, selon les chiffres publiés samedi par les autorités sanitaires néerlandaises.

Près de 150 cas à bord d’un navire de croisière au Japon

Près d’un quart des 623 membres de l’équipage d’un navire de croisière amarré dans l’ouest du Japon ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé samedi un responsable officiel japonais.

Pas de preuve que des personnes déjà infectées soient immunisées, selon l’OMS

Il n’existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu samedi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle estime que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la pandémie.

Plus de 20.000 morts au total dans les hôpitaux britanniques

Le Royaume-Uni a dépassé les 20.000 morts à l’hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, selon le dernier bilan diffusé samedi par le ministère de la Santé.

France: 22.614 décès au total, +369 en 24 heures

L’épidémie de coronavirus a fait 22.614 morts en France depuis début mars, avec 369 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, continue depuis 17 jours, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

50 000 tests sérologiques en Italie à partir du 4 mai

L’Italie commencera le 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l’échelle nationale pour tenter d’en savoir plus sur la pandémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

Tennis, athlétisme… la pratique sportive va pouvoir lentement reprendre en Belgique

Covid-19: si actuellement les promenades à pieds, à vélo et les joggings sont permis en famille ou avec une seule personne extérieure mais en respectant alors les règles de distanciation physique, dès le 4 mai, la pratique sportive pourra être élargie.

Circuit de Spa-Francorchamps: d’abord rouvrir à huis clos?

Réouverture envisagée, entretien du site, aide au personnel soignant: le point sur la situation du circuit.

Coronavirus… Et après? | Vers des concerts chacun chez soi?

Avec le confinement, les concerts à la maison se multiplient. Tous s’y mettent, dans des versions différentes, de Francis Cabrel qui publie une chanson par jour à Cali ou M qui font des concerts plus longs. Et si c’était un modèle d’avenir?

Bérénice de Bel RTL en hélico ou à vélo au studio

Chaque jour, nous contactons une personnalité namuroise pour voir comment elle vit le confinement. Aujourd’hui, Bérénice, animatrice de Bel RTL, bonne vivante et jusqu’au-boutiste dans ses défis.

la police met fin à la lockdown party à Ixelles, des fêtards cachés sous la couette

Une patrouille a été sollicitée pour tapage nocturne, rue de l’Aqueduc à Ixelles.

La vie confinée d’un étudiant sexagénaire de l’UCLouvain

Bel itinéraire que celui de Michel Dubois, aujourd’hui prépensionné de chez Solvay. Il a naguère supervisé les équipes techniques du Solar Impulse 2, qui a réussi, en 2016, un tour du monde aérien sans une goutte d’essence. L’homme, qui vient d’entamer la soixantaine, reste toutefois actif: il est étudiant à l’UCLouvain. Et pour l’instant, comme tout le monde, confiné…

