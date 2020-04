En Flandre, les élèves de 1re et 2e primaire retourneront à l’école le 18 mai: et en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Le Conseil national de sécurité a donné ses recommandations pour le déconfinement ce vendredi. Pour l’enseignement, la reprise des cours, progressive et très partielle, a été abordée. Mais il subsiste des différences entre les différentes communautés linguistiques. Une réunion est d’ailleurs en cours en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce vendredi soir, après plus de cinq heures de réunion, la Première ministre Sophie Wilmès a présenté les décisions du Conseil national de sécurité, qui doivent permettre de préparer le déconfinement à partir du 4 mai.

Parmi les matières abordées, l’enseignement. Depuis le 16 mars, les élèves de primaire et secondaire ne fréquentent plus les établissements scolaires.

Chaque communauté linguistique – FWB, Flandre et communauté germanophone – devra gérer le retour à l’école à partir du 18 mai. Mais celui-ci sera très progressif et partiel, précise Sophie Wilmès: «Cela ne concernera pas tous les élèves et chaque communauté aura la charge d’élaborer, en concertation avec le secteur, l’opérationnalisation de cette décision.»

Les conditions de retour à l’école – Règles de base: distanciation sociale, hygiène des mains et masques buccaux pour les élèves de plus de 12 ans et le personnel; – Dix élèves maximum par classe, avec un minimum de 4 m carrés par élève et 8 m carrés supplémentaires par enseignant. Les places attribuées doivent être fixes; – Pas d’interaction entre les élèves et les enseignants; – Annulation de toute réunion non essentielle et utilisation au maximum de la vidéoconférence; – Pas de repas chaud; – Accès limité aux toilettes, qui seront nettoyées deux fois par jour; – On reste à la maison au moindre symptôme; – Des gants pour le personne d’entretien et les agents de santé; – Nettoyage des classes chaque jour et après chaque utilisation par un groupe d’élèves différents. + LIRE | Retour en classe : « Comment respecter les mesures sanitaires ? » + LIRE | Les mille et une précautions du déconfinement

En Flandre, continuer à apprendre à lire, écrire et compter

Jan Jambon. Photo News Jan Jambon, ministre-président flamand, a présenté les spécificités pour la Flandre. «La date de rentrée est programmée au 18 mai, mais il y a une phase pilote qui débute le 15 mai, sous forme de test.»

Cela concerne les élèves de première et deuxième année de primaire: «Pour eux, il est important de continuer l’apprentissage pour lire, compter et écrire. L’accent est mis sur la formation pratique», a précisé Jan Jambon. Cela concerne également les années certificatives, donc la sixième année primaire et secondaire.

Les classes de maternelles restent, elles, suspendues jusqu’à la fin mai, en Flandre comme en Wallonie et à Bruxelles.

Réunion en cours en FWB

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est Pierre-Yves Jeholet, ministre-président, qui a présenté les particularités pour les élèves francophones.

Les conditions de reprise sont identiques. Mais au contraire de la Flandre, les années concernées par cette reprise partielle et progressive n’ont pas été précisées. Pierre-Yves Jeholet a indiqué qu’une réunion de concertation était prévue ce samedi. «Une priorité sera donnée aux années diplômantes, la sixième année primaire et secondaire», s’était-il contenté d’indiquer.

Contacté, le cabinet de la ministre de l’Enseignement Caroline Désir nous indique que cette réunion de concertation a débuté à 11 heures. Les modalités pratiques seront présentées dans le courant de l’après-midi.